Gerda Kapenda aka "Call Me G" reißt die Stage ab! Mit ihrer Performance von "Trap Mama" der französischen Rapperin Le Juiicen sorgt sie direkt für Aufsehen. Kool Savas und Dardan wollen sie beide in ihren Teams haben.

Gerda "Call Me G" Kapenda rappt in den Blind Auditions so, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Ihre Energie geht von der Stage auf die Crowd über. Aber reicht das aus, um sich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" zu rappen und vielleicht sogar die 13. Staffel von "The Voice" zu gewinnen?

Gerdas Kampf gegen Rassismus

Die 29-jährige Gerda ist in Sambia geboren. Nachdem sie mit ihren Eltern nach Europa zog, litt sie stark unter Rassismus in Frankreich und Deutschland. Ein Mann bedrohte sie sogar mit einem Messer. Diese traumatischen Erfahrungen motivierten sie, gegen Rassismus zu kämpfen.

Man denkt immer man ist über sowas hinweg, aber Rassismus und solche Bedrohungen machen was mit einem Menschen Gerda Kapenda aka "Call Me G"

Zusammen mit Freunden organisierte sie eine Demo für George Floyd in Düsseldorf, mit 35.000 Demonstranten die größte in ganz Deutschland. "Das hat mir gezeigt, dass sich unsere Gesellschaft gegen Ungerechtigkeit und gegen Rassismus positionieren kann."

"Call Me G": 100 Prozent Energie und Attitude

Mit der gleichen Energie spittet Gerda bei ihrer Blind Audition die Silben in das Mic. Ihre Attitude bei der Performance des französischen Tracks reißt nicht nur die gesamte Crowd mit sich, sie überzeugt auch beide Coaches von ihren Skills. Savas und Dardan sind schockverliebt. "Ich bin auf jeden Fall verknallt in die Performance, die war richtig krass", sagt Coach Dardan. Sein Kontrahent fügt dem Lob hinzu:

Du hattest deine Stimme so gut unter Kontrolle. Du hast das alles so gechillt durchgezogen. Man hat alles verstanden, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe. Wirklich super krass! Kool Savas

Beide Coaches lassen nicht locker

Beide Coaches wollen Gerda um jeden Preis in ihrem Team haben. Dardan arbeitete schon mit mehreren französischen Künstlern zusammen und versucht, sie mit seiner Erfahrung in sein Team zu locken. Kool Savas probiert es mit Vitamin B. Er stellt eine Zusammenarbeit mit einer der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen in Aussicht. Ob das reicht, um "Call me G" zu einem Mitglied von Team Savas zu machen?

Die ganze Folge und für wen sie sich letztendlich entscheidet, siehst du in voller Länge auf Joyn.

