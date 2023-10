Das Wichtigste in Kürze Endlich ist "The Voice Rap by CUPRA" gestartet. Übrigens kannst du jede Folge schon eine Woche früher exklusiv und kostenlos auf Joyn sehen.

Als Coaches sind Rap-Legende "King" Kool Savas und Deutschrap-Star Dardan dabei. Welche Talente Kool Savas für sich gewinnen kann, erfährst du hier.

"The Voice Rap by CUPRA" ist endlich gestartet. Kool Savas ist auf der Suche nach den besten Talenten und verrät im exklusiven Interview, wie er seinen Kontrahenten Dardan in die Knie zwingen will. Hier erfährst du, welche Talente Kool Savas für sich gewinnen konnte.

Diese Talente sind nach Folge 4 in Team Kool Savas

Wenn Kool Savas ein Talent in seinem Team haben will, dann gibt er alles. Er versucht, mit seiner langjährigen Erfahrung seinen Kontakten in der Rap-Szene oder auch mal mit einem Diss gegen Dardan zu punkten. Bei diesen Talenten hat das bisher zum Erfolg geführt:

Diese Talents mussten das Team Kool Savas bereits verlassen

Aber auch der zweite Coach fightet um jedes Talent. Hier siehst du, wer in Dardans Team ist.

