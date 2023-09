"The Voice Rap by CUPRA": Hier siehst du die ersten Talente

Das Wichtigste in Kürze "The Voice Rap by CUPRA" startet am Donnerstag, 14. September 2023 auf Joyn .

Welche Talente dieses Jahr in der Show teilnehmen sowie die wichtigsten Informationen zu ihnen, findest du hier.

Anzeige

Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den Talenten bei "The Voice Rap by CUPRA" auf einen Blick.

In diesem Jahr sind Kool Savas und Dardan die Coaches der Talente und nehmen Platz auf den berühmten roten Stühlen. Das Talent, das am meisten überzeugt, rappt sich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" und kann sogar die 13. Staffel von "The Voice" gewinnen.

Alle Talente und Teams im Überblick

Für jede Folge bekommst du hier den Überblick, welche Talente bei "The Voice Rap by CUPRA" dabei sind, wer weiter ist und in welchem Team das Talent ist.

Anzeige

Anzeige

Die Talente in Folge 1

In der ersten Folge von "The Voice Rap by CUPRA", die ab 14. September kostenlos auf Joyn im Stream ist, sind diese vier Talente zu sehen:

Erda Havolli

Alter: 19

Wohnort: Bückeburg/Niedersachsen

Blind Audition Song: „Heart Attack” - Noizy x Loredana

Rap-Stil: Girly Rap

Titel: Das "The Voice Rap by CUPRA"-Talent Erda Havolli © Joyn/Richard Hübner

Neben ihrem Job in der Eisdiele widmet Erda ihr Leben der Musik. Für die selbstbewusste Kosovo-Albanerin zählt auf der Bühne vor allem das Gesamtpaket aus Performance, Rap und Gesang.

Anzeige

Dominic "CEO" Andrews Krämer

Alter: 30

Wohnort: Röthlein/Bayern

Blind Audition Song: "Malik" - OG Keemo

Rap-Stil: Deutsch-Rap

Titel: Das "The Voice Rap by CUPRA"-Talent Dominic "CEO" Andrews Krämer © Joyn/Richard Hübner

Dominic hat bereits eine schwere Zeit hinter sich, als er auf die falsche Bahn geraten ist. Neben seiner eigenen kleinen Familie verhalf ihm auch seine Rap-Leidenschaft zu einer neuen motivierten und positiven Lebenseinstellung. Seine Musik kommt aus tiefstem Herzen.

Konstantin "Kostja" Düring

Alter: 24

Wohnort: Potsdam/Brandenburg

Blind Audition Song: "Mathematik" - Mo Trip

Rap-Stil: Deutsch Rap

Titel: Das "The Voice Rap by CUPRA"-Talent Konstantin "Kostja" Düring © Joyn/Richard Hübner

Kostja konnte sich in Jena bereits eine größere Fanbase aufbauen. Seit seinem Umzug nach Potsdam ist ihm diese ein wenig verloren gegangen. Deshalb möchte er nun "The Voice Rap by CUPRA" als Plattform für sein Talent nutzen.

Anzeige

Anzeige

Gerda Maria "Call me G" Kapenda

Alter: 29

Wohnort: Essen/Nordrhein-Westfalen

Blind Audition Song: „Trap Mama” - Le Juiice

Rap-Stil: Englisch, Französisch, Deutsch

Das "The Voice Rap by CUPRA"-Talent Gerda Maria "Call me G" Kapenda © Joyn/Richard Hübner

Gerda ist sowohl in Sambia als auch in Frankreich und Deutschland aufgewachsen. Aufgrund ihrer Hautfarbe hat die Studentin oftmals mit Beschimpfungen und Bedrohungen zu kämpfen. Doch als aktive Demonstrantin schafft sie Aufmerksamkeit für eine antirassistische Positionierung der Gesellschaft.

"The Voice Rap by CUPRA" siehst du ab 14. September 2023 exklusiv und kostenlos auf Joyn. In der Folgewoche läuft die jeweilige Episode dann im Free-TV auf ProSieben - immer direkt nach "The Voice of Germany".

Alle Sendezeiten und Sendetermine von "The Voice Rap by CUPRA" kannst du hier nachlesen.