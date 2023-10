Das Wichtigste in Kürze Auch ein Burnout konnte Salvas Traum Rapper zu werden nicht stoppen. Nun tritt er in den Blind Auditions an.

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Team Dardan oder Team Kool Savas? Wer in welchem Team gelandet ist, erfährst du hier.

Anzeige

Vor seiner Teilnahme bei "The Voice Rap by Cupra" musste sich sich Salva nach einem Burnout zurück ins Leben kämpfen. Mit einem "Gute-Laune-Hit" versucht der 31-Jährige, die Coaches in den Blind Auditions von sich zu überzeugen.

"Welcher Italiener will kein Papa werden? Ich muss doch die Familie weiter vorantreiben." Salvatore Improda alias Salva ist Vater mit Leib und Seele. Vor seiner Teilnahme bei "The Voce Rap by Curpra" macht der 31-jährige Familienmensch allerdings eine schwere Zeit durch. 2022 wird der Italiener schwer krank.

Schlagartig wird Salva krank

Bei der Arbeit habe er aus dem Nichts extreme Kopfschmerzen und Ohrensausen bekommen, erzählt Salva über den Beginn seiner Erkrankung. Wieder zu Hause angekommen stellt sich, während er sich um seine kleine Tochter kümmert, ein weiteres Symptom ein. "Ich habe gemerkt, dass mein rechtes Bein angefangen hat einzuschlafen. Plötzlich hat mich das in der gesamten rechten Körperhälfte überkommen", so Salva. Der 31-Jährige verfällt in Panik und denkt zunächst an einen Schlaganfall.

Anzeige

Anzeige

Burnout-Diagnose vor "The Voice Rap by CUPRA"

Im Krankenhaus erhält er die Diagnose Burnout. Als stellvertretender Filialleiter in einem Getränkemarkt hat sich der 31-Jährige überarbeitet. Es folgt eine schwere Zeit für den jungen Vater. Innere Leere, Antriebslosigkeit und Gefühlschaos werden von nun an seine täglichen Begleiter. Aber auch sein Gedächtnis spielt Salva übel mit:

Ich habe meine Tochter nicht erkannt. Ich habe meine Mutter nicht erkannt. Salvatore "Salva" Improda

Salva lässt sich krankschreiben, um gesund zu werden. Bei seiner Genesung hilft ihm seine Familie, aber auch die Musik gibt ihm Halt. Vor seinem Auftritt in den Blind Auditions sagt Salva stolz: "Jetzt läuft alles, Gott sei Dank, wieder so, wie es laufen soll."

Dardan gibt Salva eine Chance

Nicht nur gesundheitlich läuft es für Salva. In den Blind Auditions performt das Talent den Party-Hit "Ya Salam" von Kurdo. Sowohl Kool Savas und Dardan viben zu Salvas Performance. Kool Savas feiert den Track, ist aber der Meinung, dass es zwischen Salva und Dardan besser "matchen" würde.

Dardan sieht das offenbar genauso. Der Coach buzzert, er will den Italiener in seinem Team: "Es hat mich jetzt nicht übertrieben umgehauen, aber ich dachte mir, okay, ich gebe dir mal eine Chance. Herzlich willkommen im Team Dardan, Salva!"

Seine ganze Performance kannst du bereits jetzt in Folge 4 von "The Voice Rap by CUPRA" kostenlos auf Joyn sehen.

Jetzt die Folge in voller Länge auf Joyn ansehen.