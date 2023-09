Das Wichtigste in Kürze Bei "The Voice Rap by CUPRA" treten Rap-Talente aus dem ganzen Land an, um ihre Hip-Hop-Skills zu zeigen.

Alle Performances kannst du kostenlos auf Joyn anschauen oder in der offiziellen Playlist zur Show anhören.

Die "The Voice Rap by CUPRA"-Playlist findest du bei allen gängigen Musik-Streaming-Anbietern.

Du bekommst nicht genug von den krassen Rap-Performances bei "The Voice Rap by CUPRA"? Dann kannst du dir jetzt alle Songs ganz einfach in einer Playlist anhören. Alle Infos dazu gibt es hier.

Die "The Voice Rap by CUPRA"-Playlist

Bei "The Voice Rap by CUPRA" geht es darum, das beste Rap-Talent Deutschlands zu finden. Das ist die Mission der Coaches Kool Savas und Dardan. Bis dahin kommen sie in den Genuss zahlreicher, außergewöhnlicher Performances, die man sich am liebsten wieder und wieder anhören möchte.

Das geht ganz einfach mit der offiziellen Playlist zu "The Voice Rap by CUPRA". Beim Musik-Streaming-Dienst deiner Wahl kannst du dir die Songs deiner Wahl anhören, wann und wo du möchtest. Im Laufe der Staffel werden alle neuen Performances der Playlist ungekürzt hinzugefügt. So verpasst du keine Sekunde!

Hier geht's zur Playlist von "The Voice Rap by CUPRA".

Alle Auftritte und Folgen kostenlos auf Joyn

Wenn nicht nur deine Ohren, sondern auch deine Augen geflasht werden sollen, kannst du alle Folgen und Auftritte von "The Voice Rap by CUPRA" auch kostenlos auf Joyn anschauen.