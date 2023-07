Das Wichtigste in Kürze Noch in 2023 startet das neue Format "The Voice Rap by CUPRA"

Nun steht der erste Coach-Name fest! Eine wahre Rap-Legende wird auf dem roten Stuhl Platz nehmen: Kool Savas.

Anzeige

Mit "The Voice Rap by CUPRA" startet noch in diesem Jahr das perfekte Format für alle Hip-Hop-Heads da draußen. Jetzt steht der Name des ersten Coaches fest: Und dabei handelt es sich um eine wahre Rap-Legende!

Der "King of Rap" nimmt auf dem roten Thron Platz

Eine echte Battlerap-Größe für den roten Stuhl: Ab Herbst 2023 wird die Berliner Battlerap-Legende Kool Savas neuer Coach bei "The Voice Rap". Im Wettbewerb, der im Herbst parallel zu "The Voice of Germany" läuft, stellen sich erstmals ausschließlich Rapper:innen auf die große "The Voice"-Bühne. Joyn zeigt die Show exklusiv immer zuerst sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf ProSieben.

ProSieben und Joyn holen sich damit nicht nur über 20 Jahre Expertise in Persona ins Haus, sondern einen der renommiertesten Rap-Artists der deutschen Hip-Hop-Geschichte.

Update vom 07.07.2023: Dardan ist zweiter Coach bei "The Voice Rap".

Anzeige

Anzeige

Kool Savas über seine Teilnahme

Kool Savas schickt auf Social Media auch selbst eine Botschaft zu seiner Teilnahme bei "The Voice Rap by CUPRA" raus. Savas verrät, dass er immer schon ein großer Fan von "The Voice of Germany" war und das Format regelmäßig zusammen mit seiner Frau verfolge. Dass es nun "The Voice Rap" gebe, freut den jüngst gekürten Coach umso mehr!

Dass ich einer der beiden Coaches sein darf, ist für mich ein Riesen-Ding! Kool Savas

Das ganze Video könnt ihr hier sehen:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Bewerbungen laufen noch!

Falls du als Talent bei "The Voice Rap by CUPRA" mitmachen willst, um Kool Savas von dir zu überzeugen, kannst du dich hier bewerben.

Anzeige

Vom Berliner Untergrund zum splash!-Headliner

Die Biografie des gebürtigen Aacheners, der später zur Galionsfigur der Berliner Rapszene werden sollte, ist so turbulent und abwechslungsreich, dass man damit ganze Bücher füllen könnte. In aller Kürze sei deshalb hier gesagt: Geht es um deutschen Rap, kommt man nicht um den Namen Kool Savas herum.

Savas Yurderi, der während seiner Jugend in Berlin-Kreuzberg über diverse Battlerap-Crews zum Hip-Hop fand, sollte eine Weile brauchen, bis seine kompetitiv ausgelegten Texte ihren Weg vom Untergrund in die Charts finden. Diesen Weg ebnete sein erstes Soloalbum, "Der beste Tag meines Lebens", das den Ausnahme-MC vom puristischen Battlerapper zum ernstzunehmenden Künstler avancieren ließ.

Der Rest ist Geschichte. Das erste eigene Label (Optik Records), haufenweise Features mit namhaften nationalen und internationalen Künstlern, vier Nummer-1-Alben, unzählige Touren inklusive Headliner-Slots auf den größten europäischen Hip-Hop-Festivals wie splash! und Frauenfeld sowie den Respekt einer Szene, die sich nicht oft einig über den Stellenwert von Rap-Acts ist. Kaum jemand würde den Einfluss des Ausnahme-MCs auf die deutsche Hip-Hop-Szene bestreiten, sein Flow und sein Standing sind nahezu unantastbar. Und wer den King mal auf Konzerten oder Festivals erleben durfte, weiß ohnehin um dessen erstklassigen Liveskills - Feuer über Deutschland eben ...

Anzeige

Anzeige

Mehr Infos über Kool Savas Kool Savas

Dardan ist zweiter Coach!

Neben SAV nimmt der Stuttgarter Rapper Dardan auf dem roten Stuhl Platz. Alle Infos zu Mirster Dardy findest du hier.