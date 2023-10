Das Wichtigste in Kürze Rabbit und VVNull bestreiten im Team Kool Savas das erste direkte Duell. Eine Battle auf Augenhöhe.

Rabbit und VVNull gehören zu den zwölf Talents, die sich in den Blind Auditions durchgesetzt haben. Nun treten die beiden im direkten Duell gegeneinander an.

Jetzt wird es ernst bei "The Voice Rap by CUPRA". Die Talents müssen sich im direkten Duell beweisen. Besondere Herausforderung: Die Teilnehmer:innen bekommen bei den Workshops mit ihrem Coach einen Beat bereitgestellt, texten müssen die Kandiat:innen allerdings komplett allein. On top haben sie dafür nur eine Stunde Zeit!

Die Coaches haben hohe Erwartungen

Den Anfang machen im Team Kool Savas Marius alias "Rabbit" und Baris unter seinem Künstlernamen VVNull.

"Ich erwarte von den beiden, dass die technisch gut sind, dass die gute Reime haben. Ich hoffe, dass die Gas geben." Coach Kool Savas erwartet viel von seinen beiden Talenten. "Wir sind zwei hungrige MCs. Wir werden zeigen, was wir draufhaben", so Marius.

Wir spitten den Leuten was um die Ohren. Marius "Rabbit" Pflichtenhöfer

Beide Talente machen sich sofort ans Texten und es wird klar, hier sitzen wirklich zwei MCs, die es ernst meinen. "Beim Texteschreiben fühle ich mich wie zu Hause, das ist mein Wohnzimmer", gibt sich Marius selbstbewusst. Aber auch Baris zeigt sich mit Blick auf seinen Text zuversichtlich. Er habe alles in seinen Track gebracht, von "Battlerap bis Leben" so der 34-Jährige.

"The Voice Rap by Cupra": Sparringsession mit dem "King of Rap"

Bevor es ernst wird und die beiden im Studio ihren Song aufnehmen, haben Marius und Baris die Möglichkeit, ihre Werke vor Kool Savas vorzutragen. Der "King of Rap" gibt im Anschluss Feedback und Verbesserungsvorschläge. Die Rap-Legende feiert die Tracks seiner Talents, legt beiden aber ans Herz, mehr Persönlichkeit in die Texte zu packen.

Nach dieser Sparringsrunde mit ihrem Coach kommt für Marius und Baris nun die Stunde der Wahrheit: Es geht ab in die Booth. Wie stellen sich die MCs beim Recording an?

Kool Savas fällt die Entscheidung schwer

"Topleistung, ich hoffe, das sieht Savas jetzt genauso, das war überkrass, meiner Meinung nach". Baris ist mit seiner Performance zufrieden und macht sich große Hoffnungen, das Duell für sich zu entscheiden.

Kool Savas steht nun vor einer schweren Entscheidung, schließlich hätten beide Talents "krass vorgelegt". "Ich habe zu beiden schon eine emotionale Bindung aufgebaut in der kurzen Zeit", gibt der Coach unmittelbar vor der Entscheidung Einblick in seine Gefühlswelt. Doch es hilft alles nichts, Kool Savas muss eine Entscheidung fällen.

