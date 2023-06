Das Wichtigste in Kürze Noch in 2023 startet das neue Format "The Voice Rap"

Nun steht der erste Coach-Name fest: Eine wahre Rap-Legende wird auf dem roten Stuhl Platz nehmen: Kool Savas.

Mit "The Voice Rap" startet noch in diesem Jahr das perfekte Format für alle Hip-Hop-Heads da draußen. Jetzt steht der Name des ersten Coaches fest: Und dabei handelt es sich um eine wahre Rap-Legende!

Der "King of Rap" nimmt auf dem roten Thron Platz

Eine echte Battlerap-Größe für den roten Stuhl: Ab Herbst 2023 wird die Berliner Battlerap-Legende Kool Savas neuer Coach bei "The Voice Rap by CUPRA". Im Wettbewerb, der im Herbst parallel zu "The Voice of Germany" läuft, stellen sich erstmals ausschließlich Rapper:innen auf die große "The Voice"-Bühne. Joyn zeigt die Show exklusiv immer zuerst sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung auf ProSieben.

Kool Savas schickt auf Social Media auch selbst eine Botschaft zu seiner Teilnahme bei "The Voice Rap" raus:

Falls du als Talent bei "The Voice Rap" mitmachen willst, um Kool Savas von dir zu überzeugen, kannst du dich hier bewerben.

