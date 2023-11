Stimm ab für dieses Talent aus Dardans Team bei "The Voice Rap by CUPRA"

Anzeige

"The Voice Rap by CUPRA" ist endlich da! Coach Dardan schenkt seinem Kontrahenten Kool Savas nichts und hält die Augen offen nach den krassesten Talenten. Hier erfährst du, welche Talente es in Mister Dardys Team geschafft haben.

Diese Talente sind nach Folge 6 in Team Dardan

Kool Savas ist ein harter Gegner. Aber Dardan konnte sich bereits einige vielversprechende Talente sichern. Hier siehst du, wer in seinem Team ist:

Dominik "CEO" Andrews Krämer : Er hat es geschafft und zieht für Mister Dardy ins Voting ein. Jetzt haben die Zuschauer:innen bis 17. November Zeit und können für ihn oder Ezo aus Team Savas abstimmen. Wer soll "The Voice Rap" gewinnen und direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" einziehen?

Wer soll "The Voice Rap by CUPRA" gewinnen? Stimme jetzt in der Joyn-App ab.

Diese Talents mussten Team Dardan schon verlassen

Im Clip: OG Pablito vs. CEO - für wen wird sich Coach Dardan entscheiden?

Jede Woche gibt es jetzt eine neue Folge. Dardan wird hart dafür kämpfen, dass sein Team immer besser wird und am Ende das von Kool Savas schlagen kann. Hier siehst du, wen Kool Savas im Team hat.