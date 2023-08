Der zweite "The Voice Rap" Coach ist Rapper Dardan

Das Wichtigste in Kürze Dardan ist der zweite Coach bei "The Voice Rap by CUPRA" und nimmt auf dem roten Stuhl neben Kool Savas Platz.

Mister Dardy weiß nicht nur, wie man Para macht, sondern auch, wie man verdammt flowig rappt. Seine ersten Worte zur "The Voice Rap"-Kür könnt ihr hier nachlesen.

"The Voice Rap by CUPRA" startet am 14. September auf Joyn. Alle wichtigen Infos rund um "The Voice Rap by CUPRA" findest du hier.

Der zweite Coach bei "The Voice Rap by CUPRA" ist bekannt! Der Stuttgarter Rapper Dardan nimmt auf dem roten Stuhl neben Kool Savas Platz.

Mister Dardy als zweiter Coach bestätigt!

Hallo Deutschrap! Aufgepasst! Mister Dardy ist als zweiter Coach für "The Voice Rap by CUPRA" bestätigt. Der Stuttgarter MC weiß schließlich nicht nur, wie man ordentlich Para macht, sondern besitzt einen einzigartigen Flow! Schon früh in seiner Karriere hat er bewiesen, dass ihm Doubletime-Lines leichter über die Lippen gehen, als den meisten deutschsprachigen Artists! Auf "The Voice Rap by CUPRA" hat Mister Dardy jedenfalls schon richtig Lust.

Wir suchen die krassesten Leute. Ich freu mich übertrieben! Dardan

Verglichen mit der roughen Battlerap-Vergangenheit, schlägt der Zuffenhausener heutzutage etwas ruhigere Töne an und ist damit erfolgreicher denn je. Mittlerweile kann Dardan auf zwei Platin- und fünf goldene Schallplatten zurückblicken, hat Features mit so ziemlich jedem aktuell erfolgreichen Rap-Artist und macht einfach Musik, die ihm gerade Spaß bereitet. Kurz: Er ist in den heiligen Hallen des Raps angekommen!

Zudem freut sich Dardan, dass Rap in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und eine große Brand wie "The Voice of Germany" jetzt auch dezidiert auf Hip-Hop-Artists setzt.

'The Voice' hat verstanden, dass Rap die Stimme der Jugend ist. Und jetzt bieten wir mit 'The Voice Rap' eine einzigartige Plattform für junge, freshe Talente, die unsere Kultur representen und voranbringen! Dardan

Dardan ist gekommen, um sein Wissen über das Rap-Game weiterzureichen und nimmt als Coach bei "The Voice Rap by CUPRA" neben Kool Savas Platz. Wenn wir Mister Dardy so auf dem roten Lederthron rumlungern sehen, können wir uns eins sagen: Bleib bitte genauso! Bleib bitte genauso!

Stuggi kann auch rough!

Was haben Künstler:innen wie die Fantastischen Vier, Freundeskreis, die Orsons, Cro oder Marz gemeinsam? Sie alle kommen aus Stuttgart und Umland - und sie alle schlagen in Sachen Rap eher ruhigere Töne an. Während Backpack- und Conscious-Rap in Stuttgart zu Höchstformen auflief und läuft, galt die Stadt lange Zeit kaum als Heimat für roughere Texte … bis zum Jahr 2016.

"Wer macht Para?" mit Eno wird zum Hit

Denn 2016 wirbelt Rapper Dardan erstmalig Stuttgarter Staub auf! Gemeinsam mit Rapper-Kollege Eno veröffentlicht der damals 18-Jährige mit kosovo-albanischen Wurzeln den Song "Wer macht Para?". Der Track ging im Netz viral, inzwischen hat das Musikvideo weit über 30 Millionen Aufrufe. Der Name Dardan war plötzlich in aller Munde - und der Stuttgarter Stadtbezirk Zuffenhausen überregional bekannt.

Dardan holt zweimal Platin

Kollaborationen mit bekannten Rappern wie Nimo oder Olexesh ließen nicht lange auf sich warten, ehe Dardan 2018 sein Debütalbum "Dardy Luther King" veröffentlichte. Vier weitere Studioalben mit zahlreichen Top-10-Single-Auskopplungen folgten bis heute. Mit gerade einmal 25 Jahren darf der Künstler bereits zwei Platin-Schallplatten und fünf goldene Tonträger sein Eigen nennen, er füllt große Hallen auf Konzerttouren.

Inspiration aus Großbritannien

Dardans Musikstil ähnelt dem englischen Grime. Unter Grime versteht man einen aus Großbritannien stammenden Musikstil, der seine Wurzeln im Hip-Hop und der elektronischen Musik hat, insbesondere dem 2 Step.

Diese "schmutzige" Musik machte den Szenerapper zum Star. Heute ist er längst nicht mehr aus der deutschen Rap-Landschaft wegzudenken!

"The Voice Rap by CUPRA" siehst du ab 14. September auf Joyn.