Soundstark! Kool Savas und VVNull performen bei "The Voice Rap by CUPRA" zusammen "Mona Lisa"

Was ein Abend für VVNull! Der gebürtige Gießener überzeugt mit seiner Interpretation von "Mona Lisa" Kool Savas dermaßen, dass die beiden den Song im Anschluss direkt zusammen performen.

VVNull überrascht mit Song von Rap-Legende Kool Savas

Wie er einfach Savas' Hook widerlegt! Als der "King of Rap" 2007 den Song "Mona Lisa" droppte, schien eine Message klar:

Des Original, die Eins, vielmals von ihm kopiert/

Aber niemals erreicht, ihr meint ihr seid's/

Doch kommt nicht ran an Mona-Lisa/ Kool Savas | Song: Mona Lisa | LP: Tot oder Lebendig

Und dann kommt doch einer verdammt nah ran! Sein Name? VVNull. Und zu "The Voice Rap by CUPRA" hat der 34-Jährige kurzerhand Savas' Single "Mona Lisa" mitgebracht und performt diese zur vollsten Zufriedenheit des einstigen Autors. Klar, dass der erste Buzzer nicht lange auf sich warten lässt …

Kool Savas und VVNull haben überraschende Gemeinsamkeiten

"Kluger Schachzug von dir", staunt der "King of Rap". Doch der Musikgeschmack soll nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden bleiben. Dass "Savaş" aus dem Türkischen kommt und übersetzt Krieg bedeutet, dürfte eingefleischten Rap- und Savas-Fans bekannt sein. "Bariş", der bürgerliche Name von VVNull, kommt ebenfalls aus dem Türkischen und bedeutet bezeichnenderweise Frieden. Na, wenn das mal ein Zufall ist?

Geil performt! KKS zeigt sich sichtlich angetan von der Darbietung

Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann

Kool Savas hat außerdem noch eine Überraschung für den 34-Jährigen parat: "Wir können gern noch mal den ersten Verse zusammen performen, wenn du willst?" Da lässt sich VVNull natürlich nicht zweimal bitten. Wie gut das Talent und die Rap-Legende miteinander flowen, kannst du ab sofort kostenlos in der ganzen Folge auf Joyn sehen.

Baris aka VVNull hat allerdings nicht nur seinen flowige Lines mitgebracht, sondern auch eine bewegende Geschichte im Gepäck. Der 34-Jährige wuchs im Gießener Brennpunktviertel auf, seinen Vater kannte er jahrelang nur mit Handschellen. Wie der Rapper damit fertige wurde, und warum er heute Kraft aus der Vergangenheit zieht, liest du hier.

