In der 10. Staffel von "The Voice of Germany" kämpfte sich Leon bis in die Sing-Offs. Bei "The Voice Rap by CUPRA" performt er gleich für drei MCs gleichzeitig und sahnt den Doppel-Buzzer ab!

Leon, der Profi

Dieser Mann kommt "The Voice"-Fans sofort bekannt vor! Versierte Zuschauer:innen kennen Leon Weick aus Staffel 10 des Erfolgsformats. Damals sorgte der gebürtige Hamburger mit seinen Rap-Performances für gehörig Furore.

Einige von euch kennen mich noch von der 10. "The Voice"-Staffel. Da war ich mit am Stizzl unter den ganzen Sängern - als Rapper … Leon aka Ezo

Rap-Artists galten zu diesem Zeitpunkt bei "The Voice of Germany" noch als echte Rarität. Doch das war nicht der Grund für den Erfolg des heute 26-Jährigen. Vielmehr überzeugten Leons außergewöhnliche Stimme und die charismatische Art Publikum und Coaches gleichermaßen. So kämpfte er sich im Team von Nico Santos bis in die Sing-Offs.

Der Wiederholungstäter hat ein Herz für Rap

Mittlerweile nennt sich Leon mit Künstlernamen Ezo und betritt erneut eine "The Voice"-Bühne - dieses Mal aber ausschließlich für Rap! Seine Präferenzen hinsichtlich der beiden Shows sind jedenfalls schon mal geklärt: "Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen 'The Voice of Germany' und 'The Voice Rap' … klare Entscheidung: 'The Voice Rap'!" Die richtige Laune hat Ezo jedenfalls schon mal mitgebracht.

Meine Damen und Herren, ich hab richtig Bock, das Ding abzureißen! Leon

Megaloh, Schmyt und Majan: Ezo vereint drei Rapper in einer Person!

Allerdings hat sich Ezo bei der Wahl des Songs eine echt harte Nuss ausgesucht. Mit "Monoton" performt der Hagener direkt einen Track, der die Arbeit dreier Artists vereint. Dabei gilt es, die sehr unterschiedlichen Rap-Stile Schmyts und Megalohs zu vereinen und zusätzlich den gesungenen Hooks des Künstlers Majan gerecht zu werden. Eine unlösbare Aufgabe?

Nicht für Ezo, denn der liefert direkt ab. Kool Savas wartet nicht mal bis zur Hook, um zu buzzern, und auch Dardan ist überzeugt: "Der ist krass, Bro!" So performt Ezo sich praktisch durch drei Alter Egos im Minutentakt und bleibt dabei stets on point. Off-Beat, fehlende Höhen oder melodische Ausreißer beim Gesang? Fehlanzeige!

Doppelbuzzer für Ezo - Coaches zeigen sich begeistert

Nach dem Auftritt sind Dardan und Kool Savas sichtlich von den Socken. "Das ist ein krasser Song von drei krassen Künstlern und du hast den alleine hier gerockt", staunt der "King of Rap". Ezo habe alle Doubletime-Passagen und Melodiewechsel berücksichtigt und dabei mit seiner "wunderschönen Stimme" überzeugen können. Savas' Fazit: "Übertrieben geil! Alles richtig gemacht!"

Dardan hat nichts als Lob

Für Coach Dardan ist die Sache ebenfalls klar. Der 25-Jährige hebt vor allem hervor, wie schwierig es sei, ohne Preset und Autotune einen solchen Song auf der Bühne zu präsentieren. "Du hast die Töne richtig getroffen, das war richtig krass!"

Ich finde, du bist jetzt schon ein Superstar. Dardan

