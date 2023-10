Das gab es noch nie bei "The Voice"! Während der Workshop-Phase schreiben die Talents erstmals eigene Texte

Das Wichtigste in Kürze Mit der Workshop-Phase wartet auf die Talents eine schwierige Challenge. Denn sie müssen nicht nur eigene Texte schreiben, sondern diese auch direkt recorden.

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

Team Dardan oder Team Kool Savas? Wer in welchem Team gelandet ist, erfährst du hier.

Kaum sind die Blinds vorbei, wartet auch schon die Workshop-Phase auf die Talents. Hier müssen die Musiker:innen alle ihre Skills vereinen: Sie feilen an ihren eigenen Texten und recorden diese im Duell direkt vor den Coaches. Doch nur der oder die Bessere kommt weiter ...

Die Workshop-Phase steht an!

"Neue Phase, neues Konzept." So leitet Kool Savas die Workshop-Phase von "The Voice Rap by CUPRA" ein. Noch nie zuvor stand die Eigenständigkeit der Künstlerinnen und Künstler so sehr im Vordergrund. "Das ist die erste offizielle Phase in der 'Voice'-Geschichte, in der die Talente auch ihre eigenen Texte verfassen dürfen", erklärt der "King of Rap" weiter.

Die Coaches warnen vor der Herausforderung

Coach Dardan warnt direkt vor: "Die Workshops werden nicht leicht!" Ganz im Gegenteil: Mit einem zeitlich knapp bemessenen Limit von einer Stunde müssen die Texte der Talents stehen. Lediglich die Beats werden im Vorfeld enthüllt. So können sich die Musiker:innen direkt auf die Stimmungen der jeweiligen Instrumentals einlassen.

Wer liefert, kommt weiter

Jeweils zwei Rapper oder Rapperinnen stehen im direkten Duell. Die Paarungen dürfen jeweils auf den gleichen Beat spitten.

Es wird im direkten Duell entschieden. Kool Savas

Das finale Recording ist entscheidend. Wer hier die bessere Leistung abliefert, ist eine Runde weiter. Das jeweils andere Talent muss die Show leider schon verlassen.

Wie sich die einzelnen Talents von "The Voice Rap by CUPRA" schlagen, siehst du in Folge 5 von "The Voice Rap by CUPRA". Diese ist bereits kostenlos auf Joyn verfügbar.

