Bei "The Voice Rap by CUPRA" lassen es sich die Coaches Kool Savas und Dardan nicht nehmen, auch privat Zeit mit ihren Talents zu verbringen. Während eines Treffens mit seinem Team beichtet Savas: Rapper ist gar nicht der passende Job für ihn!

Kool Savas gibt seinen Talents beim Grillen einen privaten Einblick

Er ist einer der ganz Großen im Rap-Game: "The Voice Rap by Cupra"-Coach Kool Savas spielt seit vielen Jahren in der oberen Liga der Branche mit, verkaufte bereits Millionen von Alben, kollaboriert mit großen Namen wie etwa Sido und spielt in ausverkauften Hallen.

Doch gerade Live-Auftritte stellen den 48-Jährigen immer wieder vor riesige Probleme, wie er jetzt seinen Talents Caddy Pack, Marius "Rabbit" Pflichtenhöfer und Leon "Ezo" Weick vor deren Battle gesteht.

Beim gemeinsamen Grillen, bei dem der Rap-Star höchstpersönlich die Würstchen wendet, lässt er die Bombe platzen:

Eigentlich ist Rapper laut eigener Aussage der vollkommen falsche Beruf für den erfolgreichen Künstler. Der Grund: Kool Savas leidet unter krassem Lampenfieber!

Kool Savas gesteht: Die Live-Bühne lässt ihn zittern!

Auf Leons Frage hin, ob er schon einmal einen peinlichen Moment auf der Bühne gehabt habe, muss Savas nicht lange überlegen: "Ohne Ende, auf jeden Fall."

Ich bin total aufgeregt, […] eigentlich ist das überhaupt gar nicht der richtige Job für mich. Kool Savas

Im Studio könne Savas gut arbeiten, sagt er, "aber in der Öffentlichkeit, vor allen Dingen, wenn die Kameras laufen ..."

Ich kann mir bei Aufregung voll schwer die Texte merken. Kool Savas

Wie er dann zur Musik gekommen sei, will Caddy dann noch von ihrem Coach wissen.

"Auf Langeweile-Basis", gib sich der Musiker ehrlich. "Auf blöd" habe er die ersten englischen Texte geschrieben. "Aber damals stand ja gar nicht zur Debatte, dass man damit Geld verdienen könnte, davon leben könnte oder irgendwas", erzählt er über seinen Einstieg in die Rap-Welt.

Mega-Erfolg kam für Savas vollkommen unerwartet

Auf Rabbits Frage, ob er als Underground-Rapper gedacht hätte, dass seine Karriere einmal so groß würde, hat Savas auch direkt eine Antwort: "Niemals, nicht eine Sekunde. Ich war dann deutschsprachiger Rapper, das war eh in Berlin übelst uncool", sagt er bestimmt.

Seine Ehrlichkeit kommt bei den Talents gut an: "Ich fand richtig cool, dass wir einfach die Chance hatten, ihn ein bisschen persönlicher kennenzulernen", freut sich Caddy.

Was mich am meisten berührt hat, war, dass er gar nicht geglaubt hat, dass das mal so groß wird. Ich meine, wir reden vom deutschen King of Rap! Rabbit

Leon hebt vor allem den Charakter des Ausnahme-Rappers hervor und ist zudem mehr als stolz, im "besten Team" gelandet zu sein.

Savas ist richtig nahbar, super cool zu uns. Ganz ganz besonderer, toller und schöner Mensch! Leon über den King of Rap

Doch was wäre Kool Savas geworden, hätte es nicht mit dem Rap funktioniert? Die Antwort ist ebenfalls recht überraschend: Jura oder Trüffel-Bauer hätte sich der Rap-Star noch vorstellen können.

