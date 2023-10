In Folge 6 von "The Voice Rap by CUPRA" steht Coach Dardan vor einer kniffligen Entscheidung. Seine Talente OG Pablito, CEO, Tankayishi und Carlo haben sich im Workshop erbitterte Battles geliefert. Jedoch kann Mister Dardy lediglich zwei Talente in die nächste Runde mitnehmen. Sein Urteil sorgt für Sprachlosigkeit

+++ Update 19. Oktober 2023 +++

Dardan sucht Rat bei seinem Musikproduzenten

"Ich muss mir die anderen noch mal kurz reinziehen, bevor ich mich entscheide." Mit diesen Worten ließ Coach Dardan in Folge 5 im "The Voice Rap by CUPRA"-Workshop seine Talente OG Pablito und CEO in Ungewissheit. Nachdem Mister Dardy nun auch das Recording mit den beiden verbleibenden Talents, Tankayishi und Carlo, hinter sich hat, hat er eine harte Nuss zu Knacken: Welchen beiden MCs gibt er die weiterhin die Chance auf den Titel, wen lässt er zurück?

Im Gespräch mit seinem Musikproduzenten Manuel "Menju" Mayer bespricht er in Folge 6 die knifflige Lage. Gemeinsam entscheiden sie sich für eine unkonventionelle, aber nachvollziehbare Lösung.

Dardans Entscheidung sorgt für verwunderte Gesichter

Coach Dardan bestellt seine vier Talente: OG Pablito, CEO, Carlo und Tankayishi zu sich ins Studio. Bereits im Vorfeld hat er die Messlatte für seine Talente sehr hochgelegt und macht ihnen klar, dass er nur mit der Spitzenklasse die Chance hat, "The Voice Rap by CUPRA" zu gewinnen.

Starke Performances von CEO und OG Pablito

CEOs und OG Pablitos Performance hat den Rap-Star schwer beeindruckt. Er stellt fest, dass die beiden sich in ihren Stärken und Schwächen hervorragend ergänzen und teilt OG Pablito mit: "Mir gefällt, was du rappst, mir gefällt, was du ausstrahlst."

Carlo und Tankayishi schöpfen ihr Potenzial nicht aus

Mister Dardy wendet sich nun Carlos zu und lobt ihn für seine Fähigkeit, komplett auf Englisch zu rappen. Jedoch bemängelt er ein bis zwei Momente in seiner Performance.

"Vom Potenzial her,bist du auf jeden Fall ganz oben mit dabei." Mit diesen Worten lobt er das Rap-Talent Tankayishi, doch der Coach scheint enttäuscht zu sein, dass es ihr nicht gelang, ihre volle Leistung zu zeigen.

Dardan fällt eine schwierige Entscheidung

Nach einer langwierigen Entscheidungsphase und dem abschließenden Beratungsgespräch mit seinem Musikproduzenten ist sich Dardan sicher. OG Pablito und CEO müssen aus seiner Sicht in die nächste Runde. Er ist zu "The Voice Rap by CUPRA" gegangen, um das beste Rap-Talent Deutschlands zu entdecken. OG Pablito und CEO rappen auf einem extrem hohen Niveau, mit dem die Talents Carlos und Tankayishi noch nicht mithalten können.

Wie es für OG Pablito und CEO weitergeht, siehst du in der nächsten Folge von "The Voice Rap by CUPRA" auf ProSieben und Joyn.

+++ Urspüngliche Meldung +++

Enges Duell zwischen CEO und OG Pablito in den Workshops! Wen nimmt Coach Dardan mit?

In den Blind Auditions überzeugte Dominik aka CEO mit seiner Malik-Coverversion von OG Keemo auf ganzer Linie und holte sich den Doppel-Buzzer.

Doch auch sein Kontrahent Maurice aka OG Pablito bewies mit seiner emotionalen Performance, dass er sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch rappen kann. Es bleibt abzuwarten, wie sich die beiden Talents im Workshop schlagen werden, denn Coach Dardan will nur mit den Besten der Besten zusammenarbeiten.

Dardan hat hohe Erwartungen an die Talents

Dardan und Kool Savas haben nur die talentiertesten Rapper in ihr Team geholt. Nun müssen sich die Rap-Artists der nächsten kritischen Prüfung stellen. Innerhalb einer Stunde sollen die Talents zu vorgegebenen Beats einen eigenen Text schreiben und im Rahmen des "The Voice Rap by CUPRA"-Workshops gegeneinander antreten.

Am Ende erwarte ich vollen Einsatz von allen. Dardan

Für CEO und OG Pablito hat Coach Dardan ganz besondere Vorstellungen im Kopf. Ihm ist es wichtig, dass die beiden über ihre Gefühle und Emotionen rappen. Der Rap-Star verspricht sich einen spannenden Fight.

OG Pablito zeigt sich von seiner emotionalen Seite

Für Maurice aka OG Pablito ist es nicht einfach, über seine Gefühle zu sprechen, doch er möchte unbedingt eine Runde weiter ziehen und springt über seinen Schatten. Der 20-Jährige kommt aus einem Brennpunktviertel in Pforzheim und schreibt über die dortigen Umstände. Sein Text dreht sich vor allem um die Perspektivlosigkeit der dort lebenden Menschen und behandelt die grassierende Drogenwelle in seinem Umfeld.

Diese Stadt ist so ein Fluch und dieser Fluch lässt dich nicht los! OG Pablito flowt über die Umstände im Problemviertel

Dardan ist von den Rap-Skills des 20-Jährigen beeindruckt und kann sich in großen Teilen in ihn hineinversetzen. Allerdings bemängelt er seine Überhastung und teilt ihm mit, dass er während des Rappens noch an seiner Atmung feilen muss. Nach OG Pablitos Rap-Einlage ist sein Kontrahent CEO an der Reihe.

Für CEO ist Aufgeben keine Option

Dominik aka CEO möchte den Hörer:innen seine Sichtweise auf die Welt und die Familie näher bringen. Er knüpft in seinem Text an seine schwierige Vergangenheit an und verrät, dass die Familie für ihn der ausschlaggebende Punkt war, aus dem durch Gewalt und Drogen geprägten Umfeld auszusteigen. Ihm ist es wichtig, dass die Leute niemals aufgeben und immer an sich glauben.

Coach Dardan feiert CEOs Rap-Skills und hebt insbesondere seinen einzigartigen Flow hervor. Doch zu meckern gibt es ebenfalls: An seiner lyrischen Leistung solle CEO noch arbeiten, meint der Coach.

Nun geht es für OG Pablito und CEO ins Studio, wo sich die beiden mit ihren geschriebenen Texten behaupten müssen. Gelingt es den beiden, den hohen Erwartungen von Coach Dardan gerecht zu werden?

Pablito, Bro! Es tut mir leid, aber ich hab dich trotzdem lieb. CEO mit freundlicher Kampfansage an OG Pablito

CEO und OG Pablito: Wer kommt weiter?

Im Studio legt OG Pablito richtig los und bleibt dabei stets im Takt. Coach Dardan zollt ihm Respekt: "Du bist ein Rapper durch und durch." Auch sein Kontrahent CEO verneigt sich vor OG Pablitos Leistung und findet, dass er ein krasser Gegner ist.

Als CEO ans Mic geht, stellt sich OG Pablito auf einen harten Kampf ein, denn auch er spricht nur in höchsten Tönen über seinen Gegner. Ein Battle auf Augenhöhe eben!

CEO spittet los und liefert genau das, was von ihm erwartet wurde: ein Feuerwerk mit einzigartigem Flow! Im Nachgang gibt es Respekt von Pablito und Dardan gleichermaßen.

Für wen wird sich Dardan entscheiden? Das siehst du in der 5. Folge von "The Voice Rap by CUPRA". Diese ist ab sofort kostenlos auf Joyn verfügbar.

Jetzt die Folge in voller Länge auf Joyn schauen.