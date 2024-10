Dieser Weltmeister ist der Grund, warum es in dieser Woche keine reguläre Folge von "TV total" gibt

Poldi sorgt für Programmänderung auf ProSieben: Wegen des Abschiedsspiels von Fußball-Star Lukas Podolski verschiebt sich der Ablauf gleich an zwei Fernsehtagen. Ein bisschen "TV total" gibt's aber trotzdem - alle Infos im Überblick.

Das Wichtigste in Kürze Am Mittwoch, 9. Oktober 2024, entfällt "TV total" auf ProSieben. Der Sender zeigt keine neue Folge der Show mit Sebastian Pufpaff.

Auf dem Sendeplatz ab 20:15 Uhr ist stattdessen die neue Folge von "The Voice of Germany" zu sehen, die regulär erst am Donnerstag an der Reihe wäre.

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, 20:45 Uhr, zeigt ProSieben das Abschiedsspiel von Lukas Podolski. Bereits ab 19:45 Uhr läuft das "TV total Poldi Spezial".

"The Voice" läuft einen Tag früher

Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, 20:45 Uhr, überträgt ProSieben das Abschiedsspiel von Fußballer Lukas Podolski live aus Köln.

Um den Sendeplatz in der Primetime am Donnerstagabend freizuräumen, wird die neue Folge von "The Voice of Germany" ausnahmsweise um einen Tag vorgezogen. Die Sendung ist bereits am Mittwoch, 9. Oktober, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream auf Joyn zu sehen.

"TV total" entfällt - aber nicht ganz!

Fans von "TV total" müssen in dieser Woche aber nicht komplett auf die Show mit Sebastian Pufpaff verzichten.

Zur Einstimmung auf das fußballerische Live-Event präsentiert ProSieben am Donnerstag, 19:45 Uhr, die Sondersendung "TV total Poldi Spezial".

Einmaliger Sendeplatztausch

Die beiden ProSieben-Sendungen tauschen also einmalig den Sendetag und die Sendezeit. In der nächsten Woche läuft "TV total" dann wieder am Mittwoch, 20:15 Uhr, und "The Voice of Germany" am Donnerstag, 20:15 Uhr, auf ProSieben.

Die zweite "The Voice"-Folge der Woche ist von der Programmänderung nicht betroffen. Folge 6 von "The Voice of Germany" läuft planmäßig am Freitag, 11. Oktober 2024, 20:15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.