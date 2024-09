Knall auf Fall. Mit Wasserschwall beim Aufprall? Genau so nicht! ProSieben lädt am Samstag, 21. September, zum großen "TV total Turmspringen 2024". Live. Hier siehst Du das Event im kostenlosen Lievstream.

Das Wichtigste in Kürze Das "TV total Turmspringen 2024" läuft am Samstag, 21. September 2024, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.

Neben Gastgeber Sebastian Pufpaff treten insgesamt 21 Prominente zum Einzel- und Synchronspringen an.

Moderiert wird das Sportevent von Steven Gätjen. Viviane Geppert befragt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sprungturm. Christian Straßburger kommentiert.

Bauchplatscher in der Primetime?

Willkommen auf dem Sprungturm der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin: Auf den Aufstieg folgt für 22 Prominente der elegante Sturz in die Tiefe. Wer schafft es bis nach ganz oben? Wer traut sich an den waghalsigsten Sprung? Wer gleitet stromlinienförmig ins Wasser? Und wer besiegelt seine Karriere am Sprungturm mit einem Bauchplatscher?

Hier siehst Du das "TV total Turmspringen 2024" im kostenlosen Livestream

Im Einzel- und im Synchronspringen treten 21 Prominente gegen Mr. Anmut, Sebastian Pufpaff, an. Verfolge das "TV total"-Event hier im kostenlosen Livestream - egal ob im TV, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet.

22 Promis wagen den Sprung

Diese Promis wollen im Einzelspringen Puffis ewigen Ruhm verhindern: Olympia-2024-Teilnehmer und Kunstturner Andreas Toba, Handball-Weltmeister Mimi Kraus, TV-Legende Manni Ludolf, Schauspielerin Luna Schweiger, mehrfacher Europameister und Kunstturner Marcel Nguyen, Reality-Star Diogo Sangre, Fußballer Sascha Mölders, Moderatorin Isabella Franke und Reality-Sternchen Linda Nobat.

Zahlreiche Folgen kostenlos verfügbar Jetzt "TV total" auf Joyn streamen

Im Synchronspringen will Sebastian Pufpaff zusammen mit Simon Gosejohann eine gute Figur machen. Haben die beiden eine Chance gegen die Beauty-Docs Dr. Rick und Dr. Nick? Gegen die GNTM-Models Lea und Lucas? Gegen die Reality-Stars Maurice und Cecilia? Gegen die Content Creator Paulomuc und Aditoro? Gegen die Moderatorinnen Isabella Franke und Jeannie Wagner? Und gegen die Reality-Stars Yasin Mohamed und Tim Kühnel?

Moderiert wird das "TV total Turmspringen" 2024 von Steven Gätjen. Viviane Geppert interviewt die Teilnehmer:innen. Christian Straßburger kommentiert die sportlichen Leistungen.

Kostenlose Übertragung des "TV total Turmspringen" 2024 auf dem PC schauen

Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet einfach nicht.

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum "TV total Turmspringen" auf dem Handy oder Tablet

Um den Livestream auf Joyn zum "TV total Turmspringen" 2024 schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV.

Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store.

Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das "TV total Turmspringen" auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!