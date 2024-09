"Two and a Half Men": Dieser Star war ursprünglich nur für 2 Folgen eingeplant!

Insbesondere ein Nebencharakter in "Two and a Half Men" hat alle Fan-Herzen für sich gewonnen, dabei war die Figur ursprünglich nur für zwei Folgen vorgesehen. Wir verraten dir, für wen Serienmacher Chuck Lorre sogar das Drehbuch umschreiben ließ.

Von einer kleinen Nebenrolle zum absoluten Fan-Liebling

"Two and a Half Men" ohne Berta? Für und heute unvorstellbar! Doch Serienmacher Chuck Lorre hatte für die beliebte Figur ursprünglich nur eine kurze Sendezeit eingeplant. Die mürrische Haushälterin sollte eigentlich nach den ersten beiden Folgen der Serie aussteigen, sobald Alan (Jon Cryer) und Jake (Angus T. Jones) ins Strandhaus einziehen.

In einem Interview von 2014 erzählt Schauspielerin Conchata Ferrell, wie sie an die Rolle kam. Eigentlich sollte die Haushälterin in "Two and a Half Men" mit einem osteuropäischen Akzent sprechen. Aufgrund von Ferrells eigener Darstellung Bertas arbeitete Chuck Lorre die Figur aber nochmal aus. Neben 35 anderen Frauen, die nach eigenen Aussagen für die Rolle vorsprachen, konnte ihre Interpretation am meisten überzeugen.

Nachdem die Dreharbeiten für die zweite Folge abgeschlossen waren, soll Ferrell nach Hause gegangen sein und zu ihrem Mann gemeint haben:

Junge, ich hoffe, die denken, was ich denke, denn ich passe da wirklich hin. Conchata Ferrell

Sie mochte die Figur sehr, weil die schlagfertige Berta den Mut zu Dingen hatte, die sie sich selbst nicht zutraute.

Kurz darauf kam der Anruf: Ferrell hatte die Serienmacher überzeugt und Berta wurde zur relevanten Nebenrolle und später zum absoluten Fan-Liebling.

Für ganze zwölf Staffeln war Berta in der Serie zu sehen. Auch den Abgang von Charlie Sheen überdauerte sie und wurde in Staffel 9 dann die Haushälterin von Walden Schmidt, gespielt von Ashton Kutcher.

Leider verstarb Conchata Ferrell im Oktober 2020.