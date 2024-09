"Two and a Half Men"-Star Jon Cryer verrät: Warum er Alan Harper fast nicht gespielt hätte

"Two And A Half Men" ohne Jon Cryer? Für uns heute unvorstellbar. Doch der Alan Harper-Darsteller hätte die Rolle beinahe ausgeschlagen. Warum Cryer die Zusage heute manchmal noch bereut.

Anzeige

Jetzt kostenlos auf Joyn streamen: Joyn "Two And A Half Men" Jon Cryer in seiner ikonischen Rolle als Alan Harper.

Anzeige

Anzeige

"Two And A Half Men" vs. "Battlestar Galactica"

Er spielte zwölf Jahre lang den etwas trotteligen jüngeren Bruder in "Two And A Half Men". Als Alan Harper gelang Jon Cryer der Durchbruch. Als einziger Darsteller war der Schauspieler von Anfang bis Ende der Sitcom dabei. Doch beinahe wäre alles ganz anders gekommen. Das verrät Cryer in seinen Memoiren "So That Happened".

2003 sprach er sowohl für die Hauptrolle bei "The Two And A Half Men" vor als auch für "Battlestar Galactica". Die Sci-Fi-Serie ist eine Neuauflage des Military-Klassikers "Kampfstern Galactica" von 1978 und lief von 2004 bis 2009. Im Plot werden unter anderem Folter, religiöser Fanatismus und Selbstmordattentate thematisiert. Damit könnten sich die beiden Serien nicht unterschiedlicher sein.

Cryer gibt zu, dass ein Teil von ihm bis heute bereue, die Chance auf "Battlestar Galactica" ausgeschlagen zu haben. Er wäre von dem Drehbuch für den Pilotfilm auf Anhieb begeistert gewesen. Für welche Rolle der heute 59-Jährige damals infrage kam, verrät er nicht.

Dennoch sei seine Entscheidung für "Two And A Half Men" schlussendlich die Richtige gewesen:

Es war schwierig, aber mich anders entschieden zu haben, hat für mich dann ja ganz gut funktioniert. Jon Cryer

Und wie gut! In den finalen Staffeln von "Two And A Half Men" verdiente Cryer über 600.000 Dollar - pro Episode! Der Darsteller gehörte in allen 263 Episoden fest zum Cast, was ihm zum Millionär werden ließ.

"Du musst dich entscheiden, bevor du die Rolle hast"

In seinen Memoiren spricht Cryer auch über die sogenannte "Pilot-Saison" in Hollywood. Zu dieser Zeit produzieren Serien-Macher eine Auftaktfolge (auch Pilot-Folge) zu ihrer neuen Idee, die anschließend von den Sendern in internen Screenings getestet werden. Sprich: Nicht alle in Auftrag gegeben Serien werden auch tatsächlich umgesetzt, bei vielen bleibt es bei der Pilot-Folge.

Eine Armada an Schauspieler:innen spricht in dieser Zeit für dieselben Rollen vor. Insbesondere für jüngere, unbekanntere Darsteller:innen kann diese Zeit nervenaufreibend sein. Sie müssen sich entscheiden, auf welche Rolle sie setzen, ohne zu wissen, ob die Serie schlussendlich wirklich produziert wird.

Haben sie Glück, sind sie Teil eines festen Casts und dürfen auf Ruhm und viel Geld hoffen (man denke dabei an "How Met Your Mother" und "The Big Bang Theory"). Wird die Serie hingegen doch nicht produziert, sind alle anderen Hauptrollen für dieses Jahr weg.

Anzeige

Anzeige

Kann du dir "Two And A Half Men" ohne John Cryer vorstellen? Sie dir seine besten Szenen als Alan Harper jetzt nochmal kostenlos auf Joyn an.