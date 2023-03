Anzeige

In Staffel 5 versuchen wieder vier Kandidat:innen pro Folge, Jokos Show zu übernehmen. Hier erfährst du, ob Sido, Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer oder eine der Wildcards es geschafft hat: Alle Gewinnerinnen und Gewinner der Staffel findest du gleich hier als Übersicht.

Folge 2: Joko wird wieder zum Moderator

Nach seiner Niederlage in der ersten Folge feiert Joko Winterscheidt nun sein Comeback. Im Finale steht er erneut Helena gegenüber, aber diesmal kann er das Duell für sich entscheiden und stiehlt die Show zurück. Helena liefert als erste Wildcard-Moderatorin eine fantastische Show und sorgt sogar für einen echten Weltrekord.

Knossi und Kai Pflaume helfen Joko

In den ersten Spielrunden sieht es noch schlecht für Joko aus. Kurz vor Ende der ersten Gewinnstufe liegt er noch hinter Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz zurück. Doch in Spiel 4 "No Risk, No Fon" schafft er es mithilfe von Knossi und Kai Pflaume als Telefonjoker vom letzten auf den ersten Platz zu springen und erhält die erste Münze.

Anzeige

Anzeige

Jokos Revanche gegen Helena

Von da an kann ihn nichts mehr aufhalten. Er bleibt bis zum Finale in Führung, während Bill, Jasna und Sido nacheinander ausscheiden. Mit drei Münzen tritt Joko im Finale gegen Helena an. Zuerst scheint ihr gutes Pokerface ihn zu verwirren und er muss eine Münze abgeben. Aber dann erwischt er sie zweimal beim Bluffen und holt sich den entscheidenden Vorsprung.

Joko holt sich die Show von Helena zurück. Aber nicht ohne ihr seinen Dank und Respekt auszusprechen. Die erste Wildcard-Moderatorin hat eine fantastische Show abgeliefert. Doch jetzt gehört das Quiz wieder dem ursprünglichen Moderator Joko Winterscheidt.

Folge 1: Wildcard Helena gewinnt die Show

Kein guter Start für Joko Winterscheidt in Staffel 5. Schon in der 1. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" muss er die Moderation abgeben. Wildcard-Kandidatin Helena besiegt erst die prominenten Teilnehmer:innen und dann selbst Joko im Finale und übernimmt damit die Show.

Anzeige

Schon von Beginn an zeigt Helena, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Nach Gewinnstufe 1 sichert sie sich die erste Münze und baut ihren Vorsprung danach noch weiter aus. In Spiel 5 "Schlau + Schnell = Schlaull" setzt sie sich gegen ihre Kontrahent:innen durch, obwohl Joko mit seinem Joker eine Reihe weiterer Gegenspieler:innen ins Studio holt.

Helena schlägt alle Promis

Auch die zweite Münze geht an Wildcard Helena. Jetzt muss sich die Schauspielerin gegen Sido behaupten, um ins Finale einzuziehen. Bill Kaulitz und Jasna Fritzi Bauer haben sich bereits in den Dschungel verabschiedet.

Im Prompterspiel müssen Sido und Helena auf dem roten Teppich den Fragen von Steven Gätjen höchstpersönlich standhalten. Doch Helena lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und holt phänomenale 10 von 10 Punkten. Bei diesem perfekten Ergebnis ist selbst Steven Gätjen schwer beeindruckt.

Zum ersten Mal gewinnt eine Wildcard

Sido muss sich geschlagen geben und Helena zieht mit drei Münzen ins Finale ein. Im Duell mit Joko wird es noch einmal sehr spannend. Helena setzt ihre Münzen sehr schnell - leider zweimal im falschen Moment. Ihre Nervosität kann sie jetzt nicht mehr verbergen. Bei der entscheidenden Frage kriegt sie kaum noch ein Wort heraus.

Anzeige

Anzeige

Aber am Ende kommt Joko nicht mehr auf die richtige Antwort und Helena gewinnt das Finale. Zum allerersten Mal in der Geschichte von "Wer stiehlt mir die Show?" siegt ein:e Wildcard-Kandidat:in und wird damit zur neuen Moderatorin der Sendung.

Wer moderiert die nächste Folge?

Helena moderiert Folge 2 von "Wer stiehlt mir die Show?". Wie sie die Sendung gestaltet, siehst du am 26. Februar 2023 auf ProSieben, auf Joyn oder im Livestream. Erste Details zu Folge 2 sind aber bereits bekannt.

Hier gibt es alle Sendetermine in der Übersicht.