"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Alle Gewinner:innen - Wer moderiert die Folge 5?

In Staffel 5 versuchen vier Kandidat:innen pro Folge, Jokos Show zu erobern. Hier erfährst du, ob Sido, Bill Kaulitz, Jasna Fritzi Bauer oder eine der Wildcards es geschafft hat: Die Gewinnerinnen und Gewinner der Staffel kannst du gleich hier nachlesen.

Folge 4: Joko holt Show von Svenrik zurück

Schon wieder ein Moderatorenwechsel! Svenrik nahm vergangene Woche Joko die Show ab und moderierte Folge 4. Zwar sorgen viele kreative Ideen wie die Elterncam, Sidos eigene Küchenzeile und ein nackter Flitzer als Münzenträger für beste Unterhaltung, aber das Verteidigen der Show gelingt Svenrik nicht. Joko gewinnt im Finale und wird damit wieder selbst zum Host.

Joko sammelt von Anfang an viele Punkte

Der Ehrgeiz von Joko Winterscheidt ist wie immer, wenn er als Kandidat antritt, sehr groß. Schon im ersten Spiel "Die noch normaleren Fünf" setzt er sich an die Spitze – mit etwas Unterstützung von Telefonjoker Philipp Lahm.

"Wer stiehlt mir die Show?": Ein Flitzer bringt Jokos Münzen

Ab da ist er kaum noch zu bremsen. Selbst dann nicht, als ihm die erste Münze überraschenderweise von einem Flitzer gebracht wird. Nach einer kleinen Stärkung in Form von Sidos live zubereiteten Rouladen sichert sich Joko auch die zweite Münze.

Im Prompterspiel muss er gegen Bill Kaulitz antreten. Sido und Jasna Fritzi Bauer verlassen die Show vorzeitig, da sie nicht genug Punkte gesammelt haben. Bill liefert zwar viele richtige Antworten, aber Joko schafft noch mehr. Damit steht fest: Er ist im Finale und tritt erneut gegen Svenrik an.

Joko gewinnt die Revanche gegen Svenrik

Mit drei Münzen hat Joko beste Voraussetzungen, um seine Show zurückzugewinnen. Im Finale mit Katrin Bauerfeind kommt er aber trotzdem ins Schlingern. Svenriks Pokerface verwirrt ihn mehrfach und er macht seiner Verzweiflung lautstark Luft.

Doch schließlich ertappt Joko Svenrik beim Bluffen und geht in Führung. Den Vorsprung lässt er sich nicht mehr nehmen. Sein Wille, die Show zurückzuerobern, ist einfach zu groß. Als Joko als Gewinner feststeht, ist er in seinem ekstatischen Jubel kaum zu bremsen.

Man kann das vielleicht nicht nachvollziehen, warum ich hier immer so ausraste. Aber diese Show bedeutet mir sehr, sehr viel. Joko

Dennoch nimmt er sich die Zeit, vor Svenriks Leistung als Showmaster den Hut zu ziehen und bedankt sich bei ihm.

Folge 3: Wildcard Svenrik gewinnt

Kaum die eigene Show zurückgewonnen, wird es für Moderator Joko ernst. In einem glorreichen Finale liefern sich der Showmaster und Wildcard Svenrik ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Trotz all seiner Bemühungen kann sich Joko nicht gegen Svenrik behaupten. Bei der alles entscheidenden Frage gewinnt die Wildcard den letzten Punkt. Er reiht sich ein hinter Helena, denn als zweite Wildcard stiehlt Svenrik Joko die Show!

Zu Beginn sieht es für den Münchener Svenrik nicht gut aus. Denn Bill Kaulitz scheint seine Pechsträhne der vorherigen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" überwunden zu haben. Er holt sich prompt die erste Münze. Wildcard Svenrik geht zunächst leer aus.

Svenriks erste Münze: Sieg gegen Sido und Bill

Doch beim siebten Spiel "Alles zu seiner Gleichzeitigkeit" hat Svenriks große Stunde geschlagen. Er überholt Sido und Bill und geht erstmalig in Führung. Multitasking und Hartnäckigkeit zahlen sich aus! Zwischen Cola trinken, auswendig lernen und Stuhl aufbauen erkämpft sich Svenrik nicht nur die Führung, sondern auch die erste Münze. Im Finale bringt ihm die Münze einen entscheidenden Vorteil.

Nachdem auch Promi-Kandidat Sido die Show verlassen hat, ist für Svenrik das Finale zum Greifen nah. Im direkten Duell gegen Kontrahent Bill überzeugt er mit seiner Meisterleistung in der Spielerkabine des Prompterspiels. Er erhält die zweite Münze und macht seinen Finaleinzug komplett.

Die zweite Wildcard stiehlt Joko die Show

Das Duell gegen Joko ist für Wildcard Svenrik alles andere als leicht, doch hat er seine zwei Münzen in petto. Die Anspannung ist groß: Joko und die Wildcard liefern sich beim alles entscheidenden Quiz ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei einer Frage zum Mitbegründer des Kubismus gerät Wildcard Svenrik ins Schwitzen.

Bei der alles entscheidenden Frage im Finale steht es 4:4. Svenrik behält einen kühlen Kopf - ganz im Gegensatz zu Kontrahent Joko. Mit einer richtigen Antwort holt sich der Wildcard-Kandidat den letzten Punkt und sichert sich den Sieg. Prompt unterschreibt er den Moderationsvertrag für Folge 4.

Hier findest du erste Einblicke, was Svenrik in Folge 4 geplant hat.

Folge 2: Joko wird wieder zum Moderator

Nach seiner Niederlage in der ersten Folge feiert Joko Winterscheidt nun sein Comeback. Im Finale steht er erneut Helena gegenüber, aber diesmal kann er das Duell für sich entscheiden und stiehlt die Show zurück. Helena liefert als erste Wildcard-Moderatorin eine fantastische Show und sorgt sogar für einen echten Weltrekord.

Knossi und Kai Pflaume helfen Joko

In den ersten Spielrunden sieht es noch schlecht für Joko aus. Kurz vor Ende der ersten Gewinnstufe liegt er noch hinter Sido, Jasna Fritzi Bauer und Bill Kaulitz zurück. Doch in Spiel 4 "No Risk, No Fon" schafft er es mithilfe von Knossi und Kai Pflaume als Telefonjoker vom letzten auf den ersten Platz zu springen und erhält die erste Münze.

Jokos Revanche gegen Helena

Von da an kann ihn nichts mehr aufhalten. Er bleibt bis zum Finale in Führung, während Bill, Jasna und Sido nacheinander ausscheiden. Mit drei Münzen tritt Joko im Finale gegen Helena an. Zuerst scheint ihr gutes Pokerface ihn zu verwirren und er muss eine Münze abgeben. Aber dann erwischt er sie zweimal beim Bluffen und holt sich den entscheidenden Vorsprung.

Joko holt sich die Show von Helena zurück. Aber nicht ohne ihr seinen Dank und Respekt auszusprechen. Die erste Wildcard-Moderatorin hat eine fantastische Show abgeliefert. Doch jetzt gehört das Quiz wieder dem ursprünglichen Moderator Joko Winterscheidt.

Folge 1: Wildcard Helena gewinnt die Show

Kein guter Start für Joko Winterscheidt in Staffel 5. Schon in der 1. Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" muss er die Moderation abgeben. Wildcard-Kandidatin Helena besiegt erst die prominenten Teilnehmer:innen und dann selbst Joko im Finale und übernimmt damit die Show.

Schon von Beginn an zeigt Helena, dass sie nicht zu unterschätzen ist. Nach Gewinnstufe 1 sichert sie sich die erste Münze und baut ihren Vorsprung danach noch weiter aus. In Spiel 5 "Schlau + Schnell = Schlaull" setzt sie sich gegen ihre Kontrahent:innen durch, obwohl Joko mit seinem Joker eine Reihe weiterer Gegenspieler:innen ins Studio holt.

Helena schlägt alle Promis

Auch die zweite Münze geht an Wildcard Helena. Jetzt muss sich die Schauspielerin gegen Sido behaupten, um ins Finale einzuziehen. Bill Kaulitz und Jasna Fritzi Bauer haben sich bereits in den Dschungel verabschiedet.

Im Prompterspiel müssen Sido und Helena auf dem roten Teppich den Fragen von Steven Gätjen höchstpersönlich standhalten. Doch Helena lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und holt phänomenale 10 von 10 Punkten. Bei diesem perfekten Ergebnis ist selbst Steven Gätjen schwer beeindruckt.

Zum ersten Mal gewinnt eine Wildcard

Sido muss sich geschlagen geben und Helena zieht mit drei Münzen ins Finale ein. Im Duell mit Joko wird es noch einmal sehr spannend. Helena setzt ihre Münzen sehr schnell - leider zweimal im falschen Moment. Ihre Nervosität kann sie jetzt nicht mehr verbergen. Bei der entscheidenden Frage kriegt sie kaum noch ein Wort heraus.

Aber am Ende kommt Joko nicht mehr auf die richtige Antwort und Helena gewinnt das Finale. Zum allerersten Mal in der Geschichte von "Wer stiehlt mir die Show?" siegt ein:e Wildcard-Kandidat:in und wird damit zur neuen Moderatorin der Sendung.

Wer moderiert die nächste Folge?

Svenrik moderiert Folge 4 von "Wer stiehlt mir die Show?". Wie er die Sendung gestaltet, siehst du am 12. März 2023 auf ProSieben, auf Joyn oder im Livestream. Hier gibt es alle Sendetermine in der Übersicht.