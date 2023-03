"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Gegen Joko wollen diese Promis gewinnen

Die wohl verrückteste Quizshow im deutschen Fernsehen ist wieder da. Wie immer versuchen auch in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" drei Prominente, Joko Winterscheidt seine Sendung abzunehmen. Wer in der 5. Staffel dabei ist, erfährst du gleich hier.

Das Wichtigste in Kürze "Wer stiehlt mir die Show" mit Joko Winterscheidt ist in der 5. Staffel.

Das Promi-Panel steht fest: Sido, Bill Kaulitz und Jasna Fritzi Bauer.

Alle Infos zu Staffel 5 und zu Start und Sendezeiten.

Er wird alles tun, um seine Show zu verteidigen: Quizmaster Joko Winterscheidt setzt in "Wer stiehlt mir die Show?" wieder seinen Job als Moderator aufs Spiel. Denn in der preisgekrönten ProSieben-Quizshow geht es nicht etwa um Geld, Reisen oder Autos als Gewinn, sondern um den außergewöhnlichsten Preis in der Quiz-Geschichte: um die gesamte Show. In der vergangenen Staffel durfte beispielsweise Nilam Farooq die letzte Folge ganz nach ihren Wünschen gestalten.

WSMDS: Die neuen Kandidat:innen im Ratepanel

Im Frühjahr 2023 zeigt ProSieben sechs neue Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?"

Drei Promis treten dabei an und versuchen, Joko den Job streitig zu machen:

In jeder Folge von #WSMDS hat außerdem eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in die Chance, um die Moderation von Jokos Show zu quizzen.

Das denkt Joko über seine Herausforder:innen in Staffel 5

Noch gibt sich Joko recht entspannt und hat sogar ein Gedicht über die drei Promis geschrieben: "Mein Statement zur 5. Staffel 'Wer stiehlt mir die Show?' möchte ich dieses Mal wie meine großen Vorbilder Goethe, Schiller und Heinz Erhardt in Reimform darbieten:

Ob Sido oder Kaulitz Bill

Die sind nicht wirklich schlauer

Als ich - doch Angst bereitet mir

Die Jasna Fritzi Bauer."

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderer:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein:e Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale, das von Katrin Bauerfeind moderiert wird, tritt Joko im direkten Duell gegen die letzte verbliebene Person an.

Die oder der Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen gestalten und moderieren. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen.

Ob Jasna Fritzi Bauer, Sido oder Bill Kaulitz es schaffen, Jokos Show zu stehlen, seht ihr in der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

