"Wer stiehlt mir die Show?": Alle wichtigen Sendezeiten von der 8. Staffel

Im Herbst wird die mittlerweile 8. Staffel der Erfolgsshow "Wer stiehlt mir die Show?" laufen. Alle Sendezeiten findest du hier.

Nach der Show ist vor der Show: Die 8. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" geht bald weiter.

Wieder stellt sich Joko drei prominenten Herausfordernden und einer Wildcard, die alle versuchen werden, ihm den Job zu klauen.

Los geht es noch diesen September. Wann genau, liest du hier.

Joko wird wieder bestohlen - vielleicht

Erneut stellt Joko Winterscheidt seinen Job als Moderator zur Disposition. Wer auch immer aus dem Panel gegen ihn gewinnt, bekommt die Ehre, die darauffolgende Sendung ganz nach seinen oder ihren Wünschen gestalten zu dürfen.

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 8. Ab Herbst 2024 live und on demand auf Joyn.

Die Sendezeiten ab September

Ab September geht es wieder los. Am gewohnten Sendeplatz, sonntags 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Die Eröffnungsshow gibt es am 8. September auf ProSieben. Für alle Superfans gibt es außerdem schon jeweils eine Woche vorher die nächste Folge exklusiv bei Joyn PLUS+ zu sehen.

Zu diesen Sendezeiten gibt es jeweils eine brandneue Folge im TV: