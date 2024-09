"Wer stiehlt mir die Show?" 2024: Alles Wichtige zur aktuellen Staffel

"Wer stiehlt mir die Show?" geht in diesem Herbst bereits in die 8 Runde. Hier findest du alle Infos zur kreativsten deutschen Quizshow.

Das Wichtigste in Kürze Auch in der 8. Staffel fasziniert diese Show das Publikum nach wie vor! Alle Infos rund um "Wer stiehlt mir die Show?" findest du hier.

Die Promi-Gäste dieses Mal: Rapperin Nina Chuba, Podcaster Tommi Schmitt und Comedian Kurt Krömer.

Diese Gäst:innen wollen Joko die Show stehlen

Wie lange wird Original-Moderator Joko Winterscheidt seine Show dieses Mal verteidigen können? Musikerin Nina Chuba, Entertainer Kurt Krömer sowie Podcaster und Moderator Tommi Schmitt greifen seit dem 8. September 2024, immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben an, um Jokos Job und seine gesamte Show zu stehlen. In "Wer stiehlt mir die Show?" hat zusätzlich eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard die Möglichkeit, beim ungewöhnlichsten Quiz im deutschen Fernsehen die Moderation der ProSieben-Show zu erspielen.

Ich freue mich auf das Quiz-Kanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen. Joko Winterscheidt

Alle Sendezeiten im Überblick

Du willst keine Sendung verpassen, egal ob im TV, Livestream oder on demand? Alle Sendezeiten findest du hier im Überblick.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderinnen und Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an.

Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Woher bekomme ich Tickets für die Show?

Die Tickets für "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es bei tvtickets.de. Derzeit sind noch keine Tickets für die kommende Staffel verfügbar. Wenn sich das ändert, erfährst du es natürlich hier zuerst.

Wer sind The Mighty Winterscheidts?

Jede gute Quiz-Show sollte eine noch viel bessere Live-Band haben! So oder so ähnlich muss sich das wohl Joko Winterscheidt gedacht haben, als er The Mighty Winterscheidts in seine Sendung holte.

Eine ganz vorzügliche Idee, möchte man meinen. Schließlich hat sich Show-Band zum heimlichen Star des Formats entwickelt.

The Mighty Winterscheidts haben nicht nur Unmengen an Musikstücken im Repertoire, sondern performen diese auf eine einzigartige Art und Weise. Die Band spielt Songs rückwärts, komponiert völlig abgefahrene Neuinterpretation oder zwängt sich mal eben mit der kompletten 12-köpfigen Band und dem Panel in den Hippie-Bus der Kelly Family, um dort fahrend ein Musik-Quiz zu spielen.

Im Clip: The Mighty Winterscheids performen im Hippie-Bus der Kelly Family

"Wer stiehlt mir die Show?" immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und eine Woche vor TV-Ausstrahlung im Stream auf Joyn PLUS+.