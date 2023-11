"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Anti-Dickpic sowie Diss gegen Klaas von Hazel Brugger

Das Wichtigste in Kürze Klaas Heufer-Umlauf wird 2024 in Staffel 7 von "Wer stiehlt mir die Show?" zusammen mit Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut versuchen, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

Kleinere und manchmal auch gemeinere Neckereien innerhalb des Ratepanels gehören bei dieser Show zur Tagesordnung.

Doch Klaas Heufer-Umlauf bekommt derlei "Nettigkeiten" schon während seiner Abwesenheit in Staffel 6 zu spüren - und zwar von seinem Kumpel Joko Winterscheidt und von Hazel Brugger.

Eigentlich sollte Klaas Heufer-Umlauf erst in der nächsten Staffel Thema sein, wenn er zusammen mit Sarah Connor und Lena Meyer-Landrut gegen Joko Winterscheidt antritt. Doch bei einem Wortgefecht zwischen Hazel Brugger und Joko geriet Klaas plötzlich in die Schusslinie - was war passiert?

Hazel nimmt Klaas auf die Schippe

Was immer Hazel Brugger an jenem Morgen der zweiten Show zum Frühstück hatte, wir wollen es auch. Denn es macht offenbar beste Laune und fördert die Schlagfertigkeit. So bezeichnete sie im Ratespiel der "leichten Fünf" ein Apotheken-Logo mit heraus retuschierter Schlange als ein Anti-Dickpic - da mussten ihre beiden Mitstreiter Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer schon noch mal nachfragen, ob Hazel das gerade wirklich ausgesprochen hatte. Darüber hinaus lies sie die Runde selbstironisch wissen, dass es in ihrer Heimat Schweiz gar keine Apotheken gäbe, da schließlich Druiden ihre Heilkräuter in Alphörnern servieren würden, um für die nötige Medikamentierung zu sorgen.

Bei der Frage "In welcher physikalischen Einheit wird für gewöhnlich die Leistung angegeben?" brachte Hazel mit ihrem Humor Joko abermals aus dem Konzept und begründete ihre Lache dem Moderator gegenüber mit dem Satz: "Ich versuch einfach dich abzuf****en". Darauf konterte Joko aber nur ganz trocken: "Das schaffst du nicht, ich arbeite seit 15 Jahren mit Klaas."

Klaas, der Joko des kleinen Mannes. Hazel Brugger , 2023

Nach dieser ersten Spitze von Joko gegen Klaas setzte Hazel Brugger aber nochmals einen drauf mit dem Kommentar: "Ja das stimmt ... Klaas, der Joko des kleinen Mannes." Den Saal brachte dieser Dialog schier zum Ausrasten. Klaas rastete vor dem Bildschirm daheim vielleicht auch aus, aber wohl nicht vor Lachen. Fakt ist aber tatsächlich, dass Klaas in diesem Trio mit 174 cm der Kleinste ist. Joko misst 1,9 Meter und sogar Hazel bringt es auf 1,8 Meter. Rein auf die Körpergröße bezogen stimmt es also irgendwie.

