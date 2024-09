Joko Winterscheidt und Nina Chuba haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam, doch teilen die beiden eine gemeinsame Vergangenheit beim ZDF-Traumschiff. Was die beiden dort erlebt haben, liest du hier.

Das Wichtigste in Kürze Die aktuelle Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" läuft seit dem 8. September auf ProSieben und Joyn.

In Folge 3 von "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen wieder Nina Chuba, Tommi Schmitt und Kurt Krömer wieder Joko auszustechen - Zeit für das ein oder andere Pläuschchen gibt es aber trotzdem.

Peinlich berührt ist Sängerin Nina Chuba als Joko ihre Vergangenheit vor der Musik-Karriere auf hoher See enthüllt.

Ahoi, Nina Chuba!

Nicht nur die Jagd um Jokos Moderatoren-Job und möglichst viele richtige Antworten lässt in Folge drei von "Wer stiehlt mir die Show" den Puls steigen. Für eine errötende Nina Chuba sorgt Joko, indem er ihre Zeit bei der ZDF-Kultshow "Das Traumschiff" anspricht.

Denn er selbst war dort auch schon als Bruder des Kapitäns - gespielt von Florian Silbereisen - zu sehen.

Nina, wir beide haben eine Gemeinsamkeit. Joko Winterscheidt

Dann packt die Künstlerin leicht betreten über ihre Vergangenheit bei "Das Traumschiff" aus. All das wäre noch vor ihrem großen Durchbruch mit dem Nummer-1-Song "Wildberry Lillet" gewesen. Ganze drei Monate war sie auf der Dreh-Reise an Board. Besonders bekommen ist ihr das jedoch nicht, weil sie ständig seekrank war. Auch das Film- und Poolangebot hätten sie wenig begeistert, so die Berlinerin.

Das war wie im Fiebertraum! Nina Chuba

Doch eine Sache, gehörte sowohl zu Ninas, als auch Jokos Highlights während der Zeit: Gin Tonics schlürfen und Karaoke singen, mit den Mitarbeitenden. Joko kommt daraufhin gar nicht mehr aus dem Schwelgen in Erinnerungen an Florian Silbereisen, Uschi Glas, Harald Schmitt und seine Zeit als "Bauchredner" heraus.

