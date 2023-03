Anzeige

In der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" 2023 ist alles möglich: Gleich zwei Wildcards sicherten sich bereits die Show und somit ihre eigene Moderation. In Folge 4 stellt Svenrik sein Können als Moderator unter Beweis. Neben verrückten Spielen und einem Elternwohnzimmer hat er für die Promis eine weitere Überraschung im Gepäck: Flitzer, die auf die Bühne stürmen.

Jokos erste Münze bringt ein Flitzer

Joko erlebt in Folge 4 einen wahren Höhenflug und gewinnt nach dem Spiel "Stille Buzzer sind nicht aktiv" seine erste Münze. Hierfür hatte Svenrik eine ganz besondere Idee, denn: "Es ist wieder Münzenzeit." Nichtsahnend steht Joko mit seinen Promi-Kontrahent:innen auf der Bühne, als auf einmal ein Mann im Publikum aufsteht. Er trägt lediglich einen Bademantel. Plötzlich zieht er ihn aus und rennt nackt auf die Bühne.

Was dabei nicht fehlen darf: die Münze in seiner Hand. Während Joko vor Entsetzen die Hände in die Höhe reißt, brechen seine Mitstreiter:innen in großes Gelächter aus. Aufgrund des besonderen Transports der Münze leiht sich Joko gleich einen Gummihandschuh von Weltrekordhalter Sido. Da muss auch Gastgeber Svenrik lachen. Joko entgeht das nicht:

Guck mal, wie er sich freut. Joko Winterscheidt

Der Flitzer darf nicht auf der Bühne verweilen und wird prompt von zwei Sicherheitskräften abgeführt. Sie sind Teil der Show. Zurück im Studio bleiben euphorische Promis. Svenriks große Überraschung ist geglückt!

Anzeige

Anzeige

Die Geschichte hinter dem Gag

Was manche Zuschauer:innen vielleicht nicht wissen: Der Auftritt des Flitzers entpuppt sich als Insider-Joke. Denn in Folge 3 von "Wer stiehlt mir die Show?" offenbarte Wildcard Svenrik den Promis, dass er nackt Rolltreppe gefahren sei. Die Story nutzt der Sieger von Folge 3 gleich als Idee, um für die Promi-Kandidat:innen eine verrückte Münzenerfahrung zu kreieren.

Anzeige

Ein Flitzer kommt selten allein: Joko sieht viel nackte Haut

Im Verlauf der Sendung darf Joko nicht nur einmal die Bekanntschaft mit einem Flitzer machen, sondern ganze dreimal. Denn in der gesamten Folge 4 erobert er drei Münzen, die allesamt von nackten Männern aus dem Publikum überbracht werden.

Doch die kurze, lustige Unterbrechung ist auch so schnell vorbei, wie sie gekommen ist. Schließlich trägt der Flitzer nicht ohne Grund seinen Namen.

Hier seht ihr alle Gewinner:innen von Staffel 5.

Wer die letzte Show in Folge 4 gewonnen hat, erfährst du hier.

Joko moderiert Folge 5 von "Wer stiehlt mir die Show?". Wie er die Sendung gestaltet, siehst du am 19. März 2023 auf ProSieben, auf Joyn oder im Livestream. Hier gibt es alle Sendetermine in der Übersicht.