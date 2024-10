"Wer stiehlt mir die Show?" 2024: Das ist der Sieger des epischen Staffelfinales

Wer bekommt als nächstes einen Platz auf dem "Walk of Brain"? Moderationsdebütantin Nina Chuba oder doch eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem Panel? Die Entscheidung fiel in der sechsten und finalen Folge der 8. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" Hier gibt's den Spoiler!

Das Wichtigste in Kürze Am Sonntag lief die vorerst letzte Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben. Moderiert wurde die Sendung diesmal von Nina Chuba.

Im Finalspiel des Staffelfinales stand die Sängerin Joko Winterscheidt gegenüber.

Am Ende gewann Nina Chuba. Der Preis: Ihr Stirn-Abdruck wird auf dem "Walk of Brain" verewigt.

Der Weg ins Finale

Dass Nina Chuba in Folge 5 die Show von Joko Winterscheidt gestohlen hatte, erwies sich in Folge 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" als wahrer Glücksfall für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sängerin feuerte gleich zu Beginn ein echtes Feuerwerk ab und präsentierte sich durchweg als sympathische Entertainerin mit vielseitigen Talenten.

Unterstützt wurde sie dabei von den "Red Hot Chili Chubas", wie die Gastgeberin des Staffelfinales die Band ohne jede falsche Bescheidenheit umtaufte.

Ohnehin kannte die gesamte Show nur ein einziges Motto: Willkommen in Nina-Land! Statt Münzen gab es für jede Gewinnstufe diesmal "Chuba-Zöpfe", die Gesichter der Kandidat:innen wurden durch besondere "Nin-stafilter" verschönert und Ninas Hit-Song "Wildberry Lillet" wurde kurzerhand mit Quizfragen umgetextet.

Nina spult vor und Joko muss in die Hüpfburg

Weniger Gelegenheit zu glänzen, bekommen die Promis im Panel. Joko Winterscheidt muss sich seiner Höhenangst stellen und wird nach einem kleinen Wutanfall zum Austoben in die Hüpfburg geschickt.

Einmal mehr muss sich Kurt Krömer muss sich als erster Kandidat verabschieden, nur um dann auf dem Walk of Shame zu stolpern. Vor Gewinnstufe 3 ist auch Tommi Schmitt raus, bekommt das Loser-Ticket ausgehändigt und hat somit keine Chance mehr aufs Finale.

Um den Einzug in eben dieses kämpfen Joko und Wildcard Maria bei "Da habe ich doch prompter die Antwort vergessen" - verkleidet als Ritter bzw. Ritterin in einem Green-Screen-Filmset. Was darin passiert ist an Kuriosität nicht zu überbieten und muss man mit eigenen Augen gesehen haben.

Niemand stiehlt Nina Chuba die Show

Am Ende kann es auf die Frage "Wer stiehlt Nina Chuba die Show?" nur eine Antwort geben: Niemand.

Das gilt sowohl im übertragenen Sinne - die von ihr moderierte Sendung war ein riesiger Spaß, den ihr keiner so leicht nachmacht - als auch im wörtlichen: Die Gewinnerin von Folge 5 ist auch die Gewinnerin von Folge 6. Joko Winterscheidt verliert das Finale mit 3:4, und der Preis wird nicht gestohlen, sondern gehört Nina Chuba ganz allein.

Damit ist Nina Chuba schon die zweite Frau, die sich mit einem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain" verewigen darf. Am Ende von Staffel 7 war diese Ehre Lena Meyer-Landrut zuteil geworden.