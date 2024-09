Wildberry Lillet, Berliner Schnauze, gemischtes Hack: Joko Winterscheidt stellt sich in "Wer stiehlt mir die Show?" den neuen Gegnerinnen und Gegnern Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Joko bekommt harte Gegner:innen

Im Herbst 2024 muss Joko Winterscheidt seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba ("Wildberry Lillet"), Entertainer Kurt Krömer ("Chez Krömer") und Podcaster Tommi Schmitt ("Gemischtes Hack"). Hinzu kommt die unberechenbare Wildcard: Eine Zuschauerin oder ein Zuschauer quizzt ebenfalls um die Moderation der ProSieben-Show.

Anzeige

Anzeige

Joko Winterscheidt kann es jedenfalls kaum erwarten, auf sein neues Panel zu treffen.

Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen. Joko Winterscheidt

Sechs brandneue Folgen gibt es dann ab Herbst frisch auf die Augen. Nähere Infos zu den Sendezeiten findest du hier.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderinnen und Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein:e Kandidat:in die Show verlassen und den Walk of Shame antreten. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an.

Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

"Wer stiehlt mir die Show?" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige