In der letzten Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" geben die Kandidat:innen noch einmal alles. Denn statt einer Show, kann ihr Gesicht ein Rätelheftcover zieren. Durch den Abend führt sie Moderator Sido. Bei Rap, leckerem Späti-Essen und verrückten Quizzen kann bei den Kandidat:innen schon mal die Konzentration flöten gehen. Doch Bill Kaulitz lässt sich nicht beirren und gewinnt. Hier gibt es mehr Infos!

+++ Update vom 26. März 2023 +++

Die Bühne gehört ihm: Bill Kaulitz gewinnt in Folge 6

Sidos Show scheint wie gemacht für Musiker Bill Kaulitz. Hochmotiviert startet er in die Show und sichert sich frühzeitig wertvolle Punkte. Auch von der Nervosität der anderen Kandidat:innen lässt er sich nicht ablenken. Was für ein Zockertalent in dem Promi steckt, wird spätestens bei einem Pokerspiel deutlich. Bill zockt sich dank eines beindruckenden Punktestands wortwörtlich ins Finale. Im Duell gegen Sido zahlt sich sein Ehrgeiz aus: Er gewinnt das Rätselheftcover.

"Wer stiehlt mir die Show?": Rasche Punktejagd von Bill

Folge 6 beginnt mit einem großartigen Opening von Rapper Sido, der die Show ganz nach seinen Vorlieben gestaltet. Mit DJ Desue in der Begleitung, viel Lametta und einem Duett mit Harald Juhnke eröffnet Sido spektakulär. Der Rapper lässt sich feiern und das nicht nur als Weltrekordhalter im Donutstapeln: "Heute hole ich mir den nächsten Haken auf meiner Bucket List, als Moderator von einer Prime-Time Show."

In dem ersten Spiel "Die harten Fünf" müssen sich die Kandidat:innen Fragen zu Rap und zu Street Credibility stellen. Das nimmt Bill zum Anlass, mit seinem facettenreichen Musikwissen zu glänzen. Während Jasna Fritzi Bauer und Wildcard Shirin von Sido Trostpunkte geschenkt bekommen, erspielt sich Bill die ersten wichtigen Punkte. Bereits nach dem ersten Spiel geht er mit starken sechs Punkten in Führung. Doch sein Siegeszug hat erst begonnen.

Bill kommt in den Genuss von Sidos Lieblingsessen

In Spiel 3 "Der Song Song Song“ heißt es für die Kandidat:innen, ab nach draußen, vom warmen Studio in die kalte U-Bahnstation in Rudow. Neben Kälte warten hier auch neugierige Passant:innen. Zwar versuchen Jasna, Joko und Wildcard Shirin, Punkte zu gewinnen, doch lässt Bill das nicht zu. Zu schnell weiß er die Antwort vor seinen Mitstreiter:innen und sichert sich alle Punkte. Sein Ehrgeiz ist nicht zu stoppen. Das lässt er auch seine Mitstreiter:innen wissen:

Ich hole mir heute das Cover! Bill Kaulitz

Nach dem Song-Spiel wartet eine kleine Stärkung auf die Kandidat:innen. Moderator Sido überrascht sie mit einem eigenen Späti im Studio. Er verteilt Süßigkeiten, Snacks und Getränke und sorgt für eine richtige Wohlfühlatmosphäre.

Trotz aller Höhen, wartet nach Gewinnstufe 1 auf einen Promi ein Tiefpunkt. Jasna Fritzi Bauer ist die erste Kandidatin, die die Show verlassen muss. Doch sie geht nicht ohne zwei Trostpunkte in den Dschungel, die ihr Moderator Sido schenkt. Währenddessen wartet auf Bill ein echtes Highlight: die erste Münze. Hierfür hat sich Sido etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Statt einer Münze bekommt Bill Sidos asiatisches Lieblingsessen mit der Nummer 36.

Abgezockt! Bill Kaulitz spielt sich in Gewinnstufe 3

Bills Elan ist ungebremst: Er liegt weiterhin in Führung. In dem Quiz "Sido ist stolz auf dich" müssen die Kandidat:innen die Antworten erraten und rappen. Die Lyrics müssen sie sich ad hoc ausdenken. Das ist keine große Schwierigkeit für Musiktalent Bill: Er weiß nicht nur viele Antworten, sondern findet auch die richtigen Reime zum Beat. Da zieht selbst Moderator Sido seinen Hut.

Bill ist begeistert von seiner beachtlichen Leistung.

Ich glaube, ich habe mittlerweile in der Sendung schon eine ganze Platte aufgenommen. Wir können das einfach pressen und dann bringe ich das raus. Bill Kaulitz

Voller Selbstbewusstsein und Vertrauen startet Bill in das nächste Ratespiel und bleibt mit starken 18 Punkten weiterhin in Führung. Im Pokerspiel 7 "Das Duell um die Punkt" wird es allerdings noch einmal brenzlig für ihn. Denn Joko ist drauf und dran, schnell Punkte zu gewinnen, um den Punktestand zu Bill zu verringern. Doch hat er die Rechnung ohne Zockerkönig Bill gemacht. Denn dieser versucht, Jokos Elan auszubremsen.

Währenddessen geht Wildcard Shirin aufs Ganze, um ihren Rückstand auszugleichen. Sie setzt alle ihre Punkte - doch leider ohne Erfolg. Sie muss nach Gewinnstufe 2 den Weg in das Dschungelcamp antreten.

Die zweite Nummer 36

Kandidat Bill kann sich freuen, denn er bekommt eine weitere Portion von Sidos Lieblingsessen. Hierfür muss Sido nur kurz aus seinem Studio-Späti zu seinem Lieblingsasiaten gehen, um die Bestellung abzuholen. Den Spielerfolg kann Bill nur schwer glauben: "Zwei Münzen! Das hatte ich noch nie!"

Doch der Musiker hat noch ein Hindernis vor sich vor dem Finale, denn im Prompterduell wartet Mitstreiter Joko auf ihn. Ob Bill dem Druck standhalten wird?

Das Prompterduell findet mit einem Stargast statt

Für das Spiel "Da habe ich doch prompter die Antwort vergessen", hat sich Sido etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In dem Soap-Setting namens "Schlaue Zeiten, Dumme Zeiten" muss Joko eine Filmrolle aus einer romantischen Dokusoap spielen. Er steht vor einer Bar, hinter der ein Barkeeper arbeitet. Kurz nach den letzten Teleprompter-Sätzen von Joko, dreht sich dieser um. Es ist kein anderer als Schauspieler Daniel Fehlow. Eine einzigartige Überraschung, Joko klappt die Kinnlade nach unten.

Obwohl Joko im Prompterduell einige Punkte gewinnen kann, kommt er nicht gegen Bills Punktestand an. Eine echte Sensation für Promi Bill. Er muss im Prompterduell gar nicht erst antreten, sondern landet auf dem direkten Weg im Finale. Sido überreicht ihm das letzte Mal die Nummer 36. Bill macht somit seinen Finaleinzug komplett. Auf diesen Erfolg möchte er auch gleich anstoßen: "Bring mir auch direkt einen Sekt mit."

Promi-Kandidat Joko scheidet derweil aus und gesellt sich zu den restlichen Kandidat:innen in das Dschungelcamp. Dort wartet Kader Loth mit einer besonderen Botschaft auf ihn.

Mission geglückt: Bill Kaulitz gewinnt das Rätselheftcover

Im Finale geht es für Bill um alles oder nichts: Er muss gegen Sido abliefern. Nicht nur mit dem Outfit kann er glänzen, sondern auch mit seinem Wissen. Risikoreich setzt er bereits bei der ersten Frage die Nummer 36 und wird auch gleich mit einem wertvollen Punkt belohnt. Währenddessen gerät Sido ins Grübeln. Bei der alles entscheidenden Frage "Zu welchem Land gehört die Halbinsel Labrador?" hat Bills große Stunde geschlagen. Denn im Gegensatz zu Kontrahent Sido weiß er die Antwort.

Bill gewinnt in Folge 6 von "Wer stiehlt mir die Show?" und sichert sich das begehrte Rätselheftcover. Erstmalig geht der Erlös des Rätselhefts an einen guten Zweck und unterstützt Obdachlose in Deutschland. Ab 27. März kannst du es in allen Großstädten kaufen, wo es Obdachlosenzeitschriften gibt.

Für alle Fans von "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es weitere gute Nachrichten. Es ist bereits offiziell: Es wird eine sechste Staffel geben - alles schon bekannten Infos gibt's hier.

Erste Einblicke in Sidos Show

Nach seinem Sieg gegen Joko moderiert Sido das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5. In der Preview sieht man, dass der Rapper ein Spiel in die Berliner U-Bahn verlegt. Wie gut können die Kandidat:innen Songs erraten, während um sie herum die Züge einfahren und die Leute nichts ahnend vorbeigehen?

"Wer stiehlt mir die Show?": Ganze Folge vorab online sehen

Die verrückteste Quizshow findet in Folge 6 ihren finalen Höhepunkt. Im Fernsehen ist die von Sido moderierte Episode am 26. März 2023 zu sehen. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie du die finale Show bereits jetzt exklusiv vorab sehen kannst. Auf Joyn Plus gibt es das Finale jetzt im Stream.

Das Rätselheft bei "Wer stiehlt mir die Show?": Was ist die Besonderheit?

Im Finale der 5. Staffel gibt es als Gewinn keine eigene Show mehr. Doch für die Kandidat:innen ist das kein Grund zur Trauer, denn stattdessen können sie das Cover eines eigenen Rätselhefts zieren. Es wird nach der Show veröffentlicht - und der/die Gewinner:in wird in Farbe gedruckt!

Das große Ranking: Wer schafft es auf das Rätselheftcover?

Motivation genug für die Kandidat:innen in Folge 6, sich noch einmal richtig ins Zeug zu legen. Doch wer hat den Willen und die Power, um es auf das Rätselheftcover zu schaffen? Hier gibt es vorab eine Einschätzung.

Bill Kaulitz: Das Überraschungspaket

Glitzer und Glamour: Mit schillernden Outfits tritt Bill Kaulitz in Staffel 5 an. Doch neben grandiosen Outfits kann er mit einer anderen Eigenschaft punkten: sein umfassenden Wissen und den Willen zum Sieg. Er will gewinnen und das stellt er unter Beweis.

Sein Einsatz wurde auch mit der einen oder anderen Münze belohnt. Er hat zahlreiche Straßenschilder erkannt, in verrückten Musikfragen überzeugt und sich mit verrückten Geschichten die Herzen des Publikums gewonnen.

Die Chancen, auf dem Cover des Rätselhefts zu erscheinen, stehen für ihn sehr gut, denn in Folge 5 bewies er bereits, wie gut er zocken kann. In dem Spiel "Riskier die Gier" sammelte er rasant Punkte und ging kurzzeitig vor seinem Mitstreiter Sido in Führung. Zuschauer:innen dürfen gespannt sein, ob Bills Gier für den Sieg in Folge 6 reicht.

Joko Winterscheidt: Wie gut stehen seine Chancen?

Moderator und Show-Ikone: Joko Winterscheidt lässt sich nur ungern die Show stehlen. Doch gegen Helena, Svenrik und Sido musste er klein beigeben. Dennoch überzeugte er in der Staffel mit einem großen Wissensschatz, der ihm dazu verhalf, die eigene Sendung wieder zurückzugewinnen.

Resümee: Joko gewann in Staffel 5 mehrmals die Show, verlor sie aber auch oft. An seinem Ehrgeiz gemessen hat er gute Chancen auf den Finalsieg.

Sido: Titelverteidiger in Folge 6

Sido erreichte bei "Wer stiehlt mir die Show?" das, wovon seine prominenten Kontrahent:innen nur träumen: Er stahl als erster Promi in Staffel 5 Jokos Show. In der letzten Folge gebührt ihm die Ehre des Titelverteidigers. Dabei kam dieser Sieg überraschend. Obwohl der Berliner Rapper immer wieder mit seinem Wissen und Humor punktete, war er in Folge 4 als erster Kandidat ausgeschieden. In seiner Show in Folge 6 tritt er nun mit Rückenwind an. Erhöht das die Chancen, dass Sido es auf das Rätselheftcover schafft?

Jasna Fritzi Bauer: Ein Underdog auf Verfolgungsjagd

Die Schauspielerin ist seit Folge 1 Feuer und Flamme - sie will Joko endlich die Show stehlen, sie will gewinnen. Mit Elan und viel Leidenschaft hat sie nicht nur viel zu sagen, sondern auch richtig was auf dem Kasten. Dennoch musste sie in den vergangenen Folgen mehrmals als Erste die Show verlassen.

Obwohl es Jasna bisher kein einziges Mal in das begehrte Prompterduell schaffte, sollte sie nicht von ihren Mitstreiter:innen unterschätzt werden. Denn sie hat mit die besten Chancen, sich in Folge 6 das Cover auf dem Rätselheft zu sichern, da sie in der Außenseiterrolle besonders heiß auf den Sieg ist.

Schafft es die Wildcard auf das Rätselheftcover?

Staffel 5 ist die Staffel der Wildcards. Denn während in den vorherigen Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?“ keine einzige Wildcard eine Show gewinnen konnte, gelang das in der aktuellen Staffel zweimal: den Wildcards Helena und Svenrik. Somit scheint das Glück auf der Seite der Wildcards zu liegen.

Demnach hat die Wildcard in Folge 6 vermutlich gute Chancen, es auf das Cover des Rätselhefts zu schaffen.

Ob der/die Wildcard-Kandidat:in die Chance nutzen wird, siehst du am 26. März 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Oder schon jetzt exklusiv vorab auf Joyn Plus.