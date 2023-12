"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Die besten Szenen mit Matthias Schweighöfer

Das Wichtigste in Kürze Spätestens mit der Moderation seiner zweiten Show entpuppte sich Matthias Schweighöfer als echter Entertainer .

Wir haben die besten musikalischen Szenen der Sendung in einem Videoclip zusammengepackt.

Was du sonst zu "Wer stiehlt mir die Show?" wissen musst, kannst du hier nachlesen.

Anzeige

Der Name Matthias Schweighöfer steht für Komödiant, Schauspieler, Hollywood-Star und Musiker. Seit "Wer stiehlt mir die Show?" kommen noch die Bezeichnungen Moderator und sogar Entertainer hinzu.

Der Mann mit der Nasenflöte

Matthias Schweighöfer wollte seinen zweiten Auftritt als Moderator bei "Wer stiehlt mir die Show?" zur Show der 100 Emotionen machen. Und tatsächlich erlebten das Publikum sowie seine Herausforderer Joko Winterscheidt, Hazel Brugger, Florian David Fitz und Wildcard-Kandidatin Nataly ein Wechselbad der Gefühle. Von Party über Comedy oder Romantik bis hin zu Wut und Traurigkeit war praktisch alles dabei. Und jede Gefühlslage begleitete Matthias Schweighöfer mit seinem neuen Lieblingsinstrument: der Nasilette bzw. Nasenflöte.

Im Video-Clip: Die besten Szenen von Matthias Schweighöfer an der Nasenflöte.

Bei seinem zweiten Auftritt als Moderator offenbarte Matthias Schweighöfer mit und ohne Nasenflöte echte Entertainer-Qualitäten. Vielleicht wäre er ja der richtige Nachfolger von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass …?"? Sein Dresscode, die Haarfarbe und die Schlagfertigkeit würden schon mal super passen. Und wie wir jetzt wissen, ist Matthias Schweighöfer auch noch viel musikalischer als Thomas Gottschalk. Dies konnte man bereits in Schweighöfers erster Show bewundern, als er zum Opening mit Joko Winterscheidt ein oscarreifes Duett schmetterte.

Anzeige

Anzeige

Für Hazel Brugger, die Matthias Schweighöfer am Ende die Show stahl, ist die Messlatte als Moderatorin schon mal sehr hoch gelegt. Andererseits durfte sie in Folge 5 bereits einen kleinen Vorgeschmack ihres Moderationstalentes geben, was auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Ihre Show gibt es dann auf ProSieben am 17. Dezember 2023 um 20:15 Uhr (erfahre hier alle Sendezeiten).

Anzeige

Bei Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.

Im Videoclip: Hazel zeigt ebenfalls ihre Entertainment-Qualitäten bei einem Roast in ihrer Show