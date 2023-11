"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Die wichtigsten Infos zur neuen Staffel 6

Das Wichtigste in Kürze Bei "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen prominente Kandidat:innen, Joko Winterscheidt zu schlagen und ihm damit die Moderation der Quizsendung abzunehmen.

Insgesamt gibt es sechs Shows und somit sechs Versuche, dem jeweils amtierenden Moderator die Show zu entreißen.

Alle Infos zu Staffel 6 findest du hier.

Gute Nachrichten für alle "Wer stiehlt mir die Show?"-Fans: die neue und bereits 6. Staffel steht in den Startlöchern. Joko lädt erneut prominente Kandidat:innen dazu ein, ihm wortwörtlich die Show zu stehlen. Hier findest du immer alle aktuellen Infos zu Staffel 6.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Infos zu Staffel 6

Die verrückte Quizsendung geht in eine neue Runde. Joko Winterscheidt riskiert wieder seinen Job. Auch in Staffel 6 können die Herausforder:innen durch einen Sieg die Moderation der Show gewinnen und die nächste Folge nach eigenen Wünschen gestalten.

Und wie motiviert unsere drei Promis sind, Joko seine Show abzuluchsen, siehst du im folgenden Videoclip!

Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 6

Zu Beginn moderiert Joko Winterscheidt die Sendung. Das kann sich aber nach jeder Episode ändern. Wenn ihn eine Kandidatin oder ein Kandidat im Finale schlägt, wird sie oder er zum neuen Host. Joko wechselt dann als Kandidat ans Ratepult und versucht, seine Show zurückzugewinnen.

Die Kandidat:innen und Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 6

Wieder versuchen drei Promis, Jokos Show an sich zu reißen. Diesmal sind mit dabei: Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Außerdem tritt auch wieder je eine Wildcard pro Folge an.

Start, Sendezeiten und Sendetermine zu "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 6

Die 6. Staffel startet am 5. November 2023 und läuft dann mit sechs neuen Folgen immer sonntags um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Und wo das Quiz zu sehen sein wird, ist natürlich auch klar: "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es wie immer auf ProSieben sowie auf Joyn.

Darum geht es bei "Wer stiehlt mir die Show?"

In jeder Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" treten drei Prominente und entweder eine Wildcard-Kandidatin oder ein Wildcard-Kandidat im Quiz gegeneinander an. Der oder diejenige mit den meisten Punkten zieht ins Finale ein, wo er oder sie gegen den Moderator Joko Winterscheidt spielt und versucht, ihm seine Show abzunehmen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin des Finales wird zum Moderator oder zur Moderatorin der nächsten Ausgabe ernannt. Sollte Joko seine Show verlieren, wird er in der nächsten Folge selbst als Promi-Kandidat im Panel teilnehmen.

Wie funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"?

Insgesamt besteht "Wer stiehlt mir die Show?" aus acht Spielrunden, die in drei Gewinnstufen unterteilt sind. Nach jeder Stufe scheidet ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus dem Panel aus. Der- oder diejenige, der/die übrig bleibt, tritt als Finalist:in direkt gegen Joko an.

Das Finale wird von Katrin Bauerfeind moderiert. Sollte der derzeitige Moderator oder die derzeitige Moderatorin im Finale verlieren, muss er oder sie die Show abgeben und in der nächsten Ausgabe als Quizkandidat:in teilnehmen. Wildcard-Kandidat:innen verlassen die Sendung sofort nach einer Niederlage und kehren nicht ins Quizpanel zurück. Wer die letzte Folge der Show stiehlt, kommt aufs Cover eines Rätselhefts.

Gewinner:innen der letzten Staffeln von "Wer stiehlt mir die Show?"

Diese Promis und Wildcard-Kandidat:innen haben bei "Wer stiehlt mir die Show?" schon einmal gewonnen und eine eigene Show moderiert:

Wer ist die Studioband bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023?

Die Mighty Winterscheidts sind ein fester Bestandteil der Show. Die elfköpfige Band ist an zahlreichen Spielen direkt beteiligt. Welchen Namen die Gruppe trägt, liegt im Ermessen des jeweiligen Gastgebers oder der Gastgeberin.

Bei Joko tritt die Band als The Mighty Winterscheidts auf, aber bei Thomas Gottschalk hieß die Band beispielsweise The Heisenbergs in Anspielung auf die US-Serie "Breaking Bad". Die elf Musiker haben einen eigenen Instagram-Account, der sich einer wachsenden Popularität erfreut.

"Wer stiehlt mir die Show?": Alle Spiele von Staffel 6

Die Spiele der 6. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" findest du nach TV-Ausstrahlung in den Highlight-Clips und den ganzen Folgen im Videobereich.

Woher kommen die Spiele von "Wer stiehlt mir die Show?"?

Was die Quizshow in besonderem Maße auszeichnet, sind die vor Kreativität strotzenden Spiele des Primetime-Formats. Doch wie kommt es überhaupt zu den Ideen und deren anschließender Umsetzung? Wie bei den meisten Produktionen gilt: Hinter jeder guten Show steckt eine noch bessere Redaktion.

Diese entwickelt Showkonzepte, Sendungsabläufe und sonstige kreative Einfälle innerhalb des jeweiligen Formats. Auch im Falle von WSMDS werden die Spiele zunächst gemeinschaftlich in der Florida-TV-Redaktion entworfen und weiterentwickelt.

Doch nicht jede gute Idee schafft es automatisch in die Sendung. Vorher werden die potenziellen Spiele von internen und externen Testern unter die Lupe genommen. Erst wenn sie sich hier als witzig und vor allem in der Praxis gut spielbar erweisen, haben sie eine Chance darauf, in der fertigen Sendung zu landen.

Drehort: Wo wird "Wer stiehlt mir die Show?" 2023 gedreht?

Die Aufzeichnung von "Wer stiehlt mir die Show?" findet im Studio Berlin in Adlershof, Berlin, statt. Studio G, in dem die kreative Quizshow gedreht wird, ist das zweitgrößte Fernsehstudio in Berlin. Der Komplex erstreckt sich auf 2400 Quadratmeter bei einer Deckenhöhe von 10 Metern. Direkt an das Studio angeschlossen befinden sich eine Publikums- und Cateringhalle, eine Vorbauhalle und 55 Büroräume auf vier Etagen.

Im Studio finden 460 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Das Studio Berlin Adlershof wird von vielen großen TV-Produktionen genutzt. Hier werden Highlight-Shows wie "The Voice of Germany", "Die beste Show der Welt" und "Promi Big Brother" gedreht. Auch Polittalks wie "Anne Will", "Hart aber fair" und "Maischberger" haben hier ihr Zuhause.

"Wer stiehlt mir die Show?": Preise und Auszeichnungen

Die 2021 ins Leben gerufene Show konnte nicht nur ein positives Presseecho für sich verbuchen, sondern auch einige der wichtigsten deutschen Medienpreise gewinnen. So erhielt "Wer stiehlt mir die Show?" im Jahr 2021 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung" und die Goldene Henne in der Kategorie "Entertainment".

Im Jahr 2022 gelang es gar, den Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" zu gewinnen. Außerdem erhielt die Sendung den Deutschen Entertainment Award in der Kategorie "Best Development" und erneut den Deutschen Fernsehpreis in gleich zwei Kategorien: "Beste Unterhaltung" und "Beste Regie Unterhaltung".

Wo und wie kann man sich für "Wer stiehlt mir die Show?" bewerben?

Hier findest du alle Informationen zur Bewerbung als Wildcard-Kandidat:in bei "Wer stiehlt mir die Show?".

Wie komme ich an Tickets zu "Wer stiehlt mir die Show?"?

Der Ticketverkauf für "Wer stiehlt mir die Show?" läuft über unseren Partner TV-Tickets. Hier findest du übrigens Tickets für alle Joko-und-Klaas-Veranstaltungen und kannst dir diese bequem nach Hause bestellen. Welche Shows verfügbar sind, erfährst du direkt über die Homepage von TV-Tickets.