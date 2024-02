Das Wichtigste in Kürze "Wer stiehlt mir die Show?" geht in die 7. Staffel.

Im Ratepanel sitzen immer drei Prominente sowie je Show ein:e neue:r Wildcard-Kandidat:in .

Die drei Promis stehen schon fest: Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf.

Was du zu den Wildcards wissen musst, erfährst du hier.

In Staffel 6 hat es leider kein:e Wildcard-Kandidat:in geschafft, Joko die Show zu stehlen. Deshalb sind die Herausforderinnen und Herausforderer der 7. Staffel umso entschlossener zu gewinnen! Wir stellen dir hier nach und nach alle sechs Wildcard-Teilnehmer:innen vor.

Jede Woche stellen wir hier eine weitere Wildcard-Kandidatin oder einen Wildcard-Kandidaten aus der 7. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" vor.

Freya ist als Wildcard-Kandidatin in Folge 1 von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 7 dabei. © Seven.One/ Florida TV/ Julian Mathieu

Wildcard-Kandidatin Show 1: Freya Schmidt

Freya Schmidt macht Moderator Joko schon auf dem Papier Angst und das zurecht: Sie hat einen Bachelor in Politik & Geschichte und studiert jetzt für ihren Master in Wirtschaft, Medien & Psychologie! Außerdem meint sie, Joko gewinne unverhältnismäßig oft seine Show und das muss von Wildcard-Seite geändert werden!

Alter: 27 Jahre

Beruf: Studentin

Wohnort: Hamburg

Was du sonst noch über Freya wissen musst, erfährst du in diesem Interview.

Womit kennst du dich richtig gut aus? Hast du ein Spezialgebiet? Nerdwissen?

Geschichte, griechische Mythologie und Fernsehserien/Trash-TV.

Womit kennst du dich so gar nicht aus? Was hast du so für Wissenslücken?

Musik und Sport. Aber meine Musik-Kenntnisse sind dramatisch schlecht!

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Ich habe angefangen Russisch zu lernen, weil ich ständig für eine Russin gehalten wurde und auf Russisch angesprochen wurde und einfach mal mitquatschen wollte. Allerdings ist mein Russisch sehr schlecht.

Bist du von irgendwas oder irgendwem richtig großer Fan?

Apache!

Wie sich die Wildcard-Kandidat:innen schlagen werden und ob es tatsächlich eine oder einer von ihnen schaffen wird, sich die Show zu erkämpfen, siehst du ab dem 11. Februar 2024 sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Neue Folge bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.