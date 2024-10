"Wer stiehlt mir die Show?" 2024: Die Wildcard-Kandidaten der 8. Staffel

Zu jeder Ausgabe "Wer stiehlt mir die Show?" gehört natürlich eine Wildcard! So auch in Staffel 8. Welche das sind und wieso sie Joko unbedingt die Show stehlen wollen, erfährst du jede Woche hier.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Derzeit laufen sechs brandneue Folgen der Erfolgssendung "Wer stiehlt mir die Show?".

Für jede Sendung gibt es eine:n neue:n Wildcard-Kandidat:i n . In dieser Staffel wagen diese hier den Kampf:

"Wer stiehlt mir die Show?" läuft immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Details zur Show sowie alle Sendezeiten findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Wildcard-Kandidatin Show 6: Anna-Maria

Anna (l.) ist die letzte Wildcard von Staffel 8. © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Vielleicht kommt dir diese Kandidatin ja bekannt vor. Anna-Maria war 2023 Teil von "Germany's Next Topmodel". Jetzt will sie Joko allerdings mit Köpfchen schlagen.

Alter: 25 Jahre

Beruf: Biologie-Studentin

Wohnort: Bochum

Mehr Infos zu Anna-Maria liest du hier im Interview

Was machst du beruflich?

Ich studiere Biologie im Master und arbeite als Sportmodel.

Womit kennst du dich richtig gut aus?

Insbesondere in Biologie kenne ich mich aus. Aber auch generell in Naturwissenschaften.

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich spiele Fußball im Verein, gehe gerne ins Gym und Joggen. Reisen und Tauchen liebe ich auch. Und Podcast-süchtig bin ich, vor allem True Crime (Höre ich immer).

Wie und mit wem wohnst du?

Ich wohne mit meinem Verlobten und unserem süßen Husky "Taco" zusammen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Wildcard-Kandidat Show 5: Robert

Wildcard Robert kämpft sich in Show 5 nach vorn. © Seven.One / Florida

Robert will Jokos Show für sich gewinnen und das Studio (vielleicht) in ein Dungeon verwandeln.

Alter: 29 Jahre

Beruf: Lehramts-Student

Wohnort: Heidelberg

Mehr zu Robert liest du in seinem Interview

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich organisiere in Heidelberg einen "Pen & Paper"-Treff. Die Veranstaltung heißt "Dungeon of the Day". Das Ganze ist ein Spiele-Café, das alle zwei Monate stattfindet.

Statt Brettspielen spielen wir aber das "Pen & Paper"-Rollenspiel "Dungeons and Dragons". Zusammen mit einigen Leuten aus Community schreibe ich die Abenteuer, organisiere die Örtlichkeiten, erstelle vorgefertigte Charaktere und stelle alle nötigen Materialien, wie Stifte, Würfel, Karten et cetera, für die Teilnehmer:innen bereit.

Die Veranstaltung ist kostenlos und barrierefrei und wurde zuletzt von fast 100 Teilnehmer:innen besucht. D&D ist seit fast zehn Jahren mein Hobby. Der "Dungeon of the Day" ist für mich ein Herzensprojekt. Ich tue das aus Liebe zum Spiel und den wunderbaren Leuten, die ich durch diese Veranstaltung kennenlernen durfte.

Womit kennst du dich richtig gut aus?

Ich kenne mich gut in Film und Musik aus und habe ein sehr "klassisches" Nerdwissen. Fantasy und Sci-Fi, wie "Der Herr der Ringe", "Harry Potter", "Star Wars", D&D und so weiter.

Bist du von irgendwas oder irgendwem richtig großer Fan?

"RuPauls Dragrace"! Ich liebe diese Show und habe alle Staffeln (US, UK, Allstars) mindestens zweimal gesehen. Ich schaue das so gut wie jeden Abend und ich bin einfach immer wieder beeindruckt, wie talentiert die Leute, die dort mitmachen, sind.

Warum willst du Joko die Show stehlen?

Ich finde das Konzept der Show super und wollte schon seit der Pastewka-Shirin-Teddy-Staffel mal mitmachen.

Die Kategorien sind immer unterschiedlich und mega kreativ. Auch den Hintergrund von einer Show in dieser Dimension zu sehen, finde ich unglaublich spannend und ich freue mich einfach, dabei sein zu dürfen.

Außerdem macht mir "moderieren" Spaß. Beim Lehrer sein und auch bei D&D geht es darum, dass man für Menschen einen Unterricht oder ein Abenteuer entwirft. Dabei sollte man - wie in einer Fernsehsendung - Spannung erzeugen. Unterrichtskonzepte oder Rätsel zu entwickeln, die Fantasie oder den Ehrgeiz anregen, machen mir Spaß. Und im Idealfall schaffe ich es irgendwie, dass die Leute mit Spaß und Interesse bei der Sache bleiben.

Anzeige

Anzeige

Wildcard-Kandidatin Show 4: Salma

Salma macht in Tommi Schmitts Show jeden Spaß mit und will nebenbei die Show gewinnen. © Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu

Familie steht bei ihr an erster Stelle - da kann nur ihr Traum einer eigenen Late Night Show mithalten. Ob sie sich den bei "Wer stiehlt mir die Show?" erfüllen kann?

Alter: 22 Jahre

Beruf: Journalismus-Studentin

Wohnort: Magdeburg

Anzeige

Noch mehr spannende Fakten zu Salma liest du in ihrem Interview

Womit kennst du dich richtig gut aus?

Meiner Meinung nach kenne ich mich ziemlich gut mit Prominenten aus. Ich weiß, wie die Ochsenknecht-Kinder mit vollständigem Namen heißen, welche Kardashian mit wem verheiratet ist und kenne von vielen internationalen Models die Körpergröße. Außerdem kann ich Flaggen den passenden Ländern zuordnen. Bei Musik-Quizfragen schneide ich auch ganz gut ab.

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Ich habe eine Phobie vor geschmolzenem Speiseeis. Das kann ich einfach nicht essen. Meine Schwestern schlürfen dann natürlich besonders langsam das Eis vor meinen Augen weg und ich sitze da: Verstört und mit Gänsehaut!

Gibt es irgendwelche Partytricks, die du in deiner Show gern zum Besten geben würdest?

Ich kann Einrad fahren - ist das cool?

Bist du von irgendwas oder irgendwem richtig großer Fan?

Ich bin ein extrem großer Nudelfan. Könnte ich ständig essen. Habe ich immer zu Hause. Außerdem liebe ich Felix Lobrecht.

Und ganz wichtig: Ich bin der größte Fan meiner Mutter! Diese Frau ist einfach ein allround Talent. Sie weiß einfach alles. Ich weiß nicht woher. Sie ist meine beste Freundin, mein Zwilling und meine Mum gleichzeitig. Ich hab sie einfach lieb.

Wildcard-Kandidatin Show 3: Chiara

Chiara (links) ist so oft bei ihrem Piercer, dass sie sogar eine Stempelkarte von ihm hat. © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Die studierte Modedesignerin fasst sich ein Herz und möchte dem armen überarbeiteten Joko Winterscheidt eine Pause vom Moderieren gönnen. Indem sie ihre eigene Show bekommt, natürlich.

Alter: 28 Jahre

Beruf: Teamleitung bei einem Online-Personal-Shopping-Service

Wohnort: Berlin

Mehr zu der rothaarigen Berlinerin liest du hier im Interview

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Ich habe eine Stempelkarte von meinem Piercer - wenn die voll ist, gibt's Rabatt.

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich unternehme gern und viel mit Freunden - bevorzugt "besondere" Sachen, wie Paintball, Escape Room, Freizeitpark und so weiter. Ansonsten zeichne ich, höre viel Musik und spiele Video-Spiele. Ich gehe aber auch sehr gerne mal alleine ins Museum, auf Konzerte oder verreise auch allein.

Womit kennst du dich richtig gut aus?

Ich bin im Bereich Musik sehr gut dabei, weil ich sehr viel Musik höre und auch relativ querbeet. Nichts kann ich mit so gut merken, wie Lyrics. Pop-Kultur ist auch ein Gebiet, auf dem ich sehr "belesen" bin - egal ob Filme, Serien, Spiele, Stars, Memes - und natürlich Mode und Kunst. Nerdwissen hab ich definitiv in Bezug auf meine Lieblingsserien und -spiele.

Gibt es irgendwelche Partytricks, die du in deiner Show gern zum Besten geben würdest?

Ich kann gut mit der linken Augenbraue zur Musik zucken. Am besten eignet sich dafür "Another One Bites The Dust" von Queen.

Wildcard-Kandidatin Show 2: Verena

Wildcard Verena gibt alles, um sich gegen ihre Konkurrent:innen durchzusetzen. © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Ohne Action geht bei ihr gar nichts. Ob Kochen, Fitness-Studio, Surfen, Snowboarden oder "Streiten" mit Günther Jauch - Bei Verena ist immer was los.

Alter: 30 Jahre

Beruf: Zahnärztin

Wohnort: Hannover

Noch mehr über Verena liest du in ihrem Interview

Warum willst du Joko die Show stehlen?

Ich möchte die Sendung in eine Kochshow verwandeln. Es müssten alle während den Spielen nebenbei schnippeln und Essen vorbereiten. Am Ende der Show hätten wir dann ein großes Dinner für alle zubereitet, das alle wieder zusammen bringt. Darum würde es in meiner Show gehen. Statt drei Münzen gäbe es drei Gänge, oder drei Flaschen als Weinbegleitung fürs Abendessen. Daran hätte ich eine große Freude.

Gibt es irgendwelche Partytricks, die du in deiner Show gern zum Besten geben würdest?

Ich kann ein Aperol-Glas auf dem Kopf austrinken. Also der Aperol steht kopf, nicht ich. Das kann ich gerne zu späterer Stunde präsentieren.

Was machst du in deiner Freizeit?

In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitness-Studio, bummle über Märkte und koche leidenschaftlich gern. Das schaffe ich aus beruflichen Gründen aber meist nur samstags.

An Wochenenden gibt es dann Koch- oder auch Spieleabende. Beides am liebsten noch mit Cocktails von meinem Mann.

Abseits davon reise ich gerne - wir sind oft unterwegs, um Freunde zu besuchen. Im Urlaub bin ich Fan von Surfen, Radfahren oder Snowboarden. Solange ich aktiv bin, bin ich glücklich.

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Seit meiner Kindheit stehe ich mit Günther Jauch auf Kriegsfuß. Ich war sechs Jahre alt, als er im Urlaub mein Schwimmtier stahl. Auf einmal saß ein anderes Kind auf meinem Krokodil und Günther stand dabei. Als ich das erste Mal "Wer wird Millionär?" geschaut habe, habe ich den Dieb erkannt.

Wildcard-Kandidatin Show 1: Chanielle

Als erste Wildcard der achten Staffel gibt Chanielle ihr Bestes, um gegen Joko im Finale anzutreten und zu gewinnen. © Seven.One / Florida TV

Nach ihrer Ausbildung zur Mediengestalterin und einer Zeit als Fotografin bei der Bundeswehr arbeitet die 24-Jährige mittlerweile in einem Fitnessstudio. Der nächste Karriereschritt soll jetzt Moderatorin ihrer eigenen Sendung bei "Wer stiehlt mir die Show?" sein.

Alter: 24 Jahre

Beruf: Service-Mitarbeiterin im Fitness-Studio

Wohnort: Fulda

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Noch mehr (Fun) Facts über Chanielle, erfährst du hier im Interview

Was machst du in deiner Freizeit?

In meiner Freizeit mache ich Musik, habe entweder Auftritte oder schreibe an neuen Songs. Nebenbei gehe ich fünfmal die Woche ins Gym.

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Einige deftige Gerichte esse ich gern mit Bananen oder Weintrauben, wenn ich sie da habe.

Bist du von irgendetwas oder irgendwem richtig großer Fan?

Billie Eilish, Nico Santos, Silbermond, Sido oder Kontra K finde ich schon toll. Außerdem mag ich es, wenn man für sich selbst einsteht und das Herz auf der Zunge trägt.

Womit kennst du dich so gar nicht aus?

Traurigerweise sind meine Geschichtskenntnisse nicht der Burner und über Mathe brauchen wir gar nicht reden.

Wie es in Folge 5 weitergeht, kannst du bereits jetzt auf Joyn PLUS+ sehen!