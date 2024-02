Drei besondere Gäste, drei besondere Featurings! Die Sportfreunde Stiller, Silbermond und Max Giesinger unterstützen Sarah, Lena und Klaas bei dem Spiel "Quizzen den Zeilen". Wer kann außerdem die meisten Punkte gewinnen?

In Folge 2 wartet ein echtes Staraufgebot: Max Giesinger, Silbermond und die Sportfreunde Stiller haben einen musikalischen Gastauftritt.

Davon ahnen Lena, Sarah und Klaas erstmal nichts - wie das Spiel abläuft, liest du hier.

Das Spiel "Quizzen den Zeilen" bringt unerwartete Gäste auf die Bühne

Zu Beginn von Gewinnstufe zwei liegt Lena Meyer-Landrut mit zehn Punkten vorn und hat somit die Münze der Gewinnstufe eins gewonnen.

Das erste Spiel in der zweiten Runde heißt "Quizzen den Zeilen", dazu wird eine rosa Tonbox aufgestellt. Die Teilnehmer:innen sollen der Reihe nach in der Kabine die Kopfhörer aufsetzen und die Quiz-Fragen auf einem Monitor lesen und dementsprechend beantworten. Die Antwort soll allerdings nicht gesprochen, sondern gesungen werden.

Und hier kommen die Star-Gäste ins Spiel: Während Lena, Klaas und Sarah in der Tonkabine sind, spielen die Bands Sportfreunde Stiller und Silbermond sowie der Sänger Max Giesinger einen ihrer Songs. Und das ohne, dass die- oder derjenige in der Box mitbekommt, welcher das sein wird.

Im Clip: Das erwartet dich in Folge 2

Sarah Connor singt auf "Ein Kompliment" mit Sportfreunde Stiller

Die Erste, die sich in der rosa Kabine die Kopfhörer aufsetzen darf, ist Sarah Connor.

Was sie aber nicht weiß, ist, dass währenddessen die Band Sportfreunde Stiller auf die Bühne zu gerufen wird und gleich das Lied "Ein Kompliment" performen wird.

Die fünf Fragen erscheinen auf dem Bildschirm, vier davon kann die Sängerin hervorragend beantworten. Diese stimmen mit den Text-Lücken des Songs überein, sodass am Ende eine Art Duett entsteht.

Sportfreunde Stiller ist eine Indie-Rock-Band aus Germering bei München, die im Jahr 1996 von Peter Brugger (Gitarre, Gesang), Florian Weber (Schlagzeug, Gesang) und Andi Erhard (Bass) gegründet wurde. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Applaus, Applaus", "Das Geschenk", "New York, Rio, Rosenheim" und natürlich "Ein Kompliment".

Silbermond und Lena - sie kennt keine einzige Antwort

Die zweite Teilnehmerin ist Lena, die ihre Antworten auf den Song "Leichtes Gepäck" singen soll. Gespielt wird das Lied von der Band, die es selbst geschrieben hat: Silbermond!

Ein Featuring kann man es allerdings gar nicht nennen, ist es diesmal eigentlich mehr ein Solo. Lena kennt in dieser Runde keine einzige Antwort auf die Fragen, die auf dem Monitor erscheinen und sammelt damit null Punkte ein.

Silbermond ist eine deutsche Pop-Rock-Band aus Bautzen, die 1998 von Stefanie Kloß (Gesang), Johannes Stolle (Bass), Thomas Stolle (Gitarre) und Andreas Nowak (Schlagzeug) gegründet wurde. Die Band hieß damals "Exakt". Im Jahr 2000 wurde der Name in "JAST" geändert und letztendlich benannte sich die Band 2002 in "Silbermond" um. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Symphonie", "Himmel auf", "Das Beste", "Irgendwas bleibt" und, und, und.

Max Giesinger singt mit Klaas - Joko möchte ihn als Kandidat der neuen Staffel!

Last but not least ergattert sich Klaas alle fünf Punkte auf die Noten von "80 Millionen" im Duett mit Max Giesinger!

Max Giesinger ist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musikproduzent. Im Jahr 2012 nahm er an der ersten Staffel der Show "The Voice of Germany" teil und belegte den vierten Platz! Seitdem ist er aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit Songs, wie "Wenn sie tanzt", "Auf das, was da noch kommt" und dem EM-Hit "80 Millionen" singt er sich auch abseits von "The Voice" in die Herzen seiner Fans.

Joko nutzt die Gelegenheit direkt, er will den Sänger für die nächste Staffel "Wer stiehlt mir die Show" anwerben. "Nächstes Jahr habe ich Zeit" meint Max Giesinger und zeigt sich interessiert. Wer weiß, vielleicht wird er ja wirklich Teilnehmer der 8. Staffel?

Bis es so weit ist, kannst du jeden Sonntag, um 20:15 Uhr eine neue Folge der 7. Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben sehen.

