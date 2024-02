Das Wichtigste in Kürze Vom Friseursalon ins Fernsehen. Klaas Heufer-Umlauf begann sein Berufsleben mit einer Lehre. Heute ist er einer der bekanntesten Entertainer Deutschlands.

Zusammen mit seinem Fernseh-Kumpel Joko Winterscheidt schafft er den Sprung auf die großen Bühnen und ist seither mit ihm in zahlreichen Formaten zu sehen.

Zusammen mit Lena Meyer-Landrut und Sarah Connor will er jetzt Joko seine Show abnehmen. Hier bekommst du mehr Infos zu dem Oldenburger.

Schon vor "MTV Home" versucht sich Klaas ab 2005 bei Viva als Moderator. Heute sehen ihn regelmäßig Millionen Menschen in der Primetime auf ProSieben. Klaas Heufer-Umlauf hat einen weiten und erfolgreichen Weg in der Fernsehbranche vorzuweisen. Kann er bald den Titel "Show-Dieb" hinzufügen?

Klaas Heufer-Umlauf: Eine kurze Biografie

Geboren in Oldenburg, beginnt Klaas nach seinem Realschulabschluss eine Lehre zum Friseur. Das allerdings nur, um seinen Eltern einen Gefallen zu tun. Seine eigentliche Leidenschaft gilt von Anfang an der Bühne. Kurz nach seiner Lehre bewirbt er sich beim Musiksender Viva als Moderator. Und das mit Erfolg. Von 2005 bis 2009 moderiert er dort - auch schon seine eigenen Sendungen.

Im Clip: Joko und Klaas spielen "Um wen geht's?"

2009 wechselt der Moderator dann zum Konkurrenzsender MTV und trifft auf seinen späteren Kompagnon, Rivalen und Geschäftspartner Joko Winterscheidt. Zwei Jahre lang moderieren sie gemeinsam die Sendung, die ihnen in den folgenden Jahren Tür und Tor in der Fernsehwelt öffnen sollte: "MTV Home".

Nach einem Abstecher zum ZDF, landet das TV-Duo schließlich bei ProSieben und ist seitdem nicht mehr von dort wegzudenken.

In folgenden Formaten waren und sind Joko und Klaas gemeinsam zu sehen:

Der Aufstieg im TV

2018 bringt Klaas im Einzel zudem das Late-Night-Genre zurück ins deutsche Fernsehen. "Late Night Berlin" heißt das Format und bietet neben allerlei Witzen und unterhaltsamen Albernheiten hochkarätige Gäste.

Im Clip: Der ekligste Geruch der Welt, bei Late Night Berlin

Besonders mit dem Format "Joko und Klaas gegen ProSieben" - oder besser gesagt, den 15 Minuten, die sie dort gewinnen können - machen die beiden jedoch in den letzten Jahren auf sich aufmerksam. Und das sogar mit ernsten Themen, wie "A Short Story Of Moria", einem sieben Stunden langen Stream einer Pflegekraft im Einsatz oder "Männerwelten". Zuletzt halten sie mit einer Millionen-Schnitzeljagd ihr Publikum eine Woche lang in Atem.

Für so viel Entertainment gibt es natürlich auch den ein oder anderen Preis. So zum Beispiel diese hier:

Grimme Preis (2014)

Deutscher Fernsehpreis beste Unterhaltung (2017, 2016)

Deutscher Fernsehpreis für bestes Infotainment (2021)

Nannen Preis - Sonderpreis für aufklärerisches Engagement für "Männerwelten" und "A Short Story Of Moria" (2021)

Klaas, der Musiker

Auch für Musik begeistert sich der gebürtige Oldenburger. Mit seiner eigenen Band Gloria ist er seit 2013 aktiv und geht dieser Leidenschaft in ernsterem Rahmen nach. Im selben Jahr erschien auch ihr bisher einziges Album "Gloria".

Joko und Klaas bei "Wer stiehlt mir die Show?"

"Wer stiehlt mir die Show?" ist eigentlich Jokos eigenständiges TV-Projekt. Doch jetzt kommt das TV-Kult-Duo auch hier noch einmal zusammen, um in altbekannter Manier gegeneinander anzutreten. Eines ist dabei sicher: Klaas wird nichts unversucht lassen, Joko seine Show abzuluchsen und sie nach seinem Gusto zu gestalten. Ob er dabei einen besonderen Plan verfolgt und dieser erfolgreich sein wird?

Das siehst du ab dem 11. Februar 2024 jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Zudem gibt es exklusiv bei Joyn PLUS+ jeden Sonntag bereits die neue Folge im Voraus.

Das Privatleben von Klaas

Wie viele deutsche Stars hält auch Entertainer Klaas Heufer-Umlauf sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist jedoch, dass er seit 2012 mit der Moderatorin Doris Golpashin zusammen ist. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.