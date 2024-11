WSMDS - "Es ist Zeit zum Handeln!": Sarah Connor gründet eigene Tierschutz-Organisation

Sängerin Sarah Connor (44) gründet eine Orca-Schutzorganisation, um "die stark vom Aussterben bedrohten Iberischen Orcas in der Straße von Gibraltar" zu schützen und eine "Brücke zwischen Menschen und Tieren" zu schlagen.

Sarah Connor setzt sich schon seit Jahren für Tierschutz, besonders den von Schwertwalen (so der offizielle deutsche Name der Orcas) ein. Als sie in der 8. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ihre eigene Show moderiert, stellt sie die Sendung ganz unter das Thema "Unterwasserwelt" und eröffnet die Show spektakulär, indem sie zwischen Quallen und projizierten Delfinen wie eine Wassernixe von der Studiodecke herabschwebt.

Sarah Connor eröffnet die Show mit einer unglaublichen Performance

Jetzt ruft sie mit Janek Andre, dem Gründer der Organisation WeWhale, ein Tierschutzprojekt namens "Iberian Orca Guardians Foundation" ins Leben.

Sarah Connor: "Es ist Zeit zum Handeln"

Die iberischen Orcas sind die einzigen, die wir in Europa haben, es gibt nur noch circa 35 von ihnen und sie sind stark vom Aussterben bedroht (...) Sarah Connor

... So heißt es in einer Presseerklärung und auch in einem Video, das Sarah Connor am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account online stellt.

Das Habitat, in dem die Tiere zwischen April und September leben, die Straße von Gibraltar, ist die meistbefahrene Meeresstraße der Welt. Neben Frachtschiffen sehe man auch illegale Fischerboote, Boote von Drogenkurieren und auch Flüchtlingsboote, erzählt die Sängerin in dem Video.

Für die Wasserschutzpolizei seien die Orcas natürlich das kleinere Problem, meint sie. Die "Iberian Orca Guardians" wollten daher ab kommendem Jahr mit einem kleinen Motorboot in der Straße von Gibraltar unterwegs sein, um zu patrouillieren, aufzuklären und sich um Konfliktlösung zu bemühen. Ziel sei, so Sarah, ein friedliches Miteinander von Menschen und Orcas zu fördern.

Sarah Connor wünscht sich friedliches Miteinander von Menschen und Orcas

Sarah Connor und Janek Andre, die sich vor ein paar Monaten kennenlernten und sich wegen ihrer Liebe für Orcas und Meeressäugetiere schnell bestens verstanden, gehe es darum, Sensibilität dafür zu wecken, dass diese Tiere geschützt werden müssen. Mit ihrer Stiftung wollen beide das Überleben dieser einzigartigen Orcapopulation sichern und die Brücke zwischen Mensch und Tier schlagen.

Sarah Connor, in zweiter Ehe mit Musikmanager Florian Fischer verheiratet und Mutter von vier Kindern, macht zuletzt durch zwei spektakuläre Aktion auf sich und ihr Anliegen aufmerksam. So zog sie in Berlin vor die dänische Botschaft und sprach dort für die Befreiung des Meeres-Aktivisten Paul Watson vor. Dieser sitzt derzeit in Grönland in Haft, da Japan einen internationalen Haftbefehl auf ihn ausgestellt hat, wegen eines Überfalls auf japanische Walfänger. Mit seinen Aktionen gegen den Walfang ist der 73-Jährige umstritten.

Später legt sie sich in Berlin vor die Filiale eines Reiseunternehmens in ein kleines Plexiglasbecken, um auf die Zustände von Orcas in Gefangenschaft hinzuweisen. Die Meeressäuger, die trotz ihres deutschen Namens "Schwertwal" zu den Delfinen zählen, würden noch immer in einigen Parks als Attraktion zur Schau gestellt und unter suboptimalen Lebensbedingungen gehalten.