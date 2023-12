"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Florian David Fritz besiegt Hazel Brugger im Finale der 6. Staffel

Wer stiehlt Hazel Brugger die Show?

Wenn jemand weiß, was ein Staffelfinale braucht, damit es richtig scheppert, dann Hazel Brugger! Die moderiert in ihrer Show alles weg, was nicht niet- und nagelfest ist und sorgt bei allen Beteiligten, aber vor allem bei Joko, für kollektives Lachgelage.