In Folge zwei sehen wir weiter Joko Winterscheidt als Moderator seiner Show. Doch es wird zunehmend gefährlich für den Entertainer. Diesmal macht Wildcard Verena ihm - und ihren Konkurrent:innen - die Hölle heiß.

Das Wichtigste in Kürze Seit dem 8. September läuft die aktuelle Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben und Joyn.

Während Joko in Folge 1 seine Show noch verteidigen konnte, wird es dieses Mal richtig eng für den Moderator, denn: Wildcard Verena startet durch!

Wie sie sich schlägt, wer die Folge gewinnt und wieso Kurt Krömer einen Stunt über einen Müllcontainer hinlegt, liest du hier.

"Die leichten Fünf" werden zur Blamage

Alles beginnt wie immer: Joko eröffnet seine Sendung, die Promis und die neue Wildcard - diesmal Verena - werden begrüßt und das erste Spiel ist eine Blamage für alle Beteiligten.

Bei "die leichten Fünf" kann kaum jemand Punkte einsammeln. Zugegeben: Eine weitere Textaufgabe - die es schon in der ersten Folge gab -, scheint von Joko doch mit Absicht gewählt worden zu sein.

Denn alle vier Panellist:innen versagen – null Punkte in dieser Runde. Auch eine vermeintlich wirklich leichte Frage, nach der Bedeutung eines Verkehrsschildes bringt Nina, Tommi, Kurt und Verena ordentlich ins Schwitzen.

Nichtsdestotrotz nimmt das Ergebnis nach "die leichten Fünf" den Trend für den Rest der Folge vornweg: Wildcard Verena setzt sich an die Spitze des Rankings.

Im Clip: So hart hat sich das Panel bei "Die leichten Fünf" blamiert

Nina Chuba verlässt die Show

Nach Gewinnstufe eins ist klar: Für Nina Chuba hat es dieses Mal - trotz strategisch gewählter Brille - nicht gereicht. Sie muss den Walk of Shame antreten.

Gewinnstufe zwei hat es dagegen noch einmal in sich: Bei "Die Mauer muss hin", stellt sich jeweils ein Kandidat oder eine Kandidatin in den Tunnel hinter dem Pult. Während die Person Fragen beantwortet, müssen die anderen beiden Panel-Mitglieder besagten Tunnel mit Utensilien - oder auch Menschen - verbarrikadieren. Ihr Ziel ist es, dass die quizzende Person möglichst lange braucht, um sich aus dem Tunnel zu befreien und den Buzzer zu drücken.

Dabei schaffen es Tommi und Verena sogar, Kurt Krömer zu sportlichen Höchstleistungen anzutreiben. Weil er vor einem Müllcontainer nicht mehr bremsen kann, wirft sich der Komiker kurzerhand darüber und sichert sich seine Punkte.

Spannung im Gepäck

Im letzten Spiel vor der Entscheidung "Viel or no viel" - angelehnt an die einstige SAT.1 Show "Deal or no Deal" - wird es dann noch einmal nervenaufreibend spannend. Alle verbliebenen Kandidat:innen suchen sich aus 13 Koffern jeweils einen aus. Wie viele Punkte (von -6 bis +6) darin sind, erfahren sie nicht. Erst am Ende des Spiels dürfen sie ihre Koffer öffnen - sofern sie vorher nicht eines von Jokos Punkte-Geboten annehmen.

Kurz vor dem Öffnen der Koffer könnte es enger nicht sein: Tommi Schmitt kann sich im besten Fall zu Verena an die Spitze gesellen. Im schlechtesten Fall muss er in ein Stechen mit Kurt Krömer gehen, um zu verhindern, rauszufliegen.

Nach dem Prompterspiel steht es allerdings fest: Nach drei Staffeln schafft es wieder eine Wildcard ins Finale gegen Joko. Mit satten drei Gewinn-Münzen stellt sich Verena der Herausforderung.

Am Ende wird ihr jedoch die Nervosität zum Verhängnis und sie muss sich Joko geschlagen geben.

Nächsten Sonntag gilt es also einen neuen Versuch zu starten Joko Winterscheidt seine Show abzunehmen. Um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.