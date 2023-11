"Wer stiehlt mir die Show?": Hinter den Kulissen der Showband The Mighty Winterscheidts

Das Wichtigste in Kürze Bei "Wer stiehlt mir die Show" kommt die Musik nicht aus der Konserve, sondern von einer echten Showband.

Diese Band muss aufgrund des Quizformats unglaublich vielseitig, flexibel und talentiert sein.

In diesem Video erhältst du einen seltenen Einblick in den Proberaum der Band.

Anzeige

Rund ein Dutzend von Deutschlands talentiertesten Musiker:innen und Sänger:innen performen in der Showband, die unter der Moderation von Joko Winterscheidt den Namen The Mighty Winterscheidts tragen. Was nötig ist, um in so einer Band bestehen zu können, erfährst du in diesem Video.

Kurz vorgestellt: The Mighty Winterscheidts oder wie sie auch immer heißen mögen

Es gibt Bands, die schreiben ihre eigenen Lieder, studieren diese dann ein und beherrschen sie dann für den Rest ihres Lebens. Vielleicht kommen im Jahr stets zehn neue Songs dazu. Je nachdem wie fleißig man den Musikmarkt mit neuem Futter beliefert. Es gibt aber auch Showbands, die covern Songs für alle möglichen Anlässe, Festlichkeiten und Partys, müssen sich daher immer auf den neuesten Zeitgeist einstellen und haben dementsprechend noch mehr zu üben.

Und dann gibt es die Showband aus "Wer stiehlt mir die Show?". Sie muss nicht nur Unmengen an Musikstücken umgehend aus dem Handgelenk schütteln können, sondern auf Bedarf Lieder auch noch rückwärts spielen oder Songteile zerstückeln und neu zusammensetzen oder mehrere Songs miteinander verquicken oder oder oder. Kurzum, sie sind wahre Zauberer ihrer Zunft.

Im Clip: Ein exklusiver und ausführlicher Blick hinter die Kulissen der besten Band der Welt.

Immer wenn Joko Winterscheidt seine eigenen Show moderieren darf, trägt die Band den Namen The Mighty Winterscheidts, also die mächtigen Winterscheidts. Doch jede:r erfolgreiche Showdieb:in darf die Band nach ihrem oder seinem eigenen Gusto benennen. So hieß die Band unter Anke Engelke ganz ESC-konform die Douze Points (12 Punkte). Der 1. FC Kaiserslautern-Fan Mark Forster taufte die Kombo Mark Forsters Betzebube.

Wie auch immer diese Showband gerade heißen muss oder darf, hinter der Band stecken sehr bedeutende Musiker, die in Insider-Kreisen höchstes Ansehen genießen. Namentlich sind dies:

Moritz Stahl (Gitarre)

Florian Menzel (Trompete)

Tobias Weidinger (Trompete)

Sonja Beeh (Posaune)

Simon Gattringer (Schlagzeug)

Torsten Haas (E-Bass)

Katharina Thomsen (Saxophon)

Mark Wyand (Saxophon)

Gabriel Denhoff (Keyboard)

Renis Mendoza (Perkussion)

Buket Kocatas (Sängerin)

Jenniffer Kae (Sängerin)

Anzeige

Anzeige

Übungsalltag in der Band

Das eingebundene Video auf dieser Seite ist wie eine Art Mini-Dokumentation, und gibt den Fans einen Blick hinter die Kulissen hinein in den Proberaum. Was macht etwa ein Schlagzeuger gegen Rückenprobleme? Wie hält eine Sängerin ihre Stimme fit? Wie viel Zeit hat die Band vor der Show zu Proben? All diese Fragen und noch viele mehr beantworten die Bandmitglieder in diesem Video.

Bei Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.