Zu jeder Ausgabe "Wer stiehlt mir die Show?" gehört natürlich eine Wildcard! So auch in Staffel 8. Welche das sind und wieso sie Joko unbedingt die Show stehlen wollen, erfährst du jede Woche hier.

Das Wichtigste in Kürze Ab dem 8. September 2024 gibt es wieder sechs brandneue Folgen der Erfolgssendung "Wer stiehlt mir die Show?".

Wer wird es diesmal schaffen, Joko von seinem Showmaster-Thron zu stoßen und seine eigene legendäre Show auf die Beine zu stellen?

Für jede Sendung gibt es eine:n neue:n Wildcard-Kandidat:in. In dieser Staffel wagen diese hier den Kampf:

Wildcard-Kandidatin Show 2: Verena

Wildcard Verena gibt alles, um sich gegen ihre Konkurrent:innen durchzusetzen. © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Ohne Action geht bei ihr gar nichts. Ob Kochen, Fitness-Studio, Surfen, Snowboarden oder "Streiten" mit Günther Jauch - Bei Verena ist immer was los.

Alter: 30 Jahre

Beruf: Zahnärztin

Wohnort: Hannover

Noch mehr über Verena liest du in ihrem Interview

Warum willst du Joko die Show stehlen?

Ich möchte die Sendung in eine Kochshow verwandeln. Es müssten alle während den Spielen nebenbei schnippeln und Essen vorbereiten. Am Ende der Show hätten wir dann ein großes Dinner für alle zubereitet, das alle wieder zusammen bringt. Darum würde es in meiner Show gehen. Statt drei Münzen gäbe es drei Gänge, oder drei Flaschen als Weinbegleitung fürs Abendessen. Daran hätte ich eine große Freude.

Gibt es irgendwelche Partytricks, die du in deiner Show gern zum Besten geben würdest?

Ich kann ein Aperol-Glas auf dem Kopf austrinken. Also der Aperol steht kopf, nicht ich. Das kann ich gerne zu späterer Stunde präsentieren.

Was machst du in deiner Freizeit?

In meiner Freizeit gehe ich gerne ins Fitness-Studio, bummle über Märkte und koche leidenschaftlich gern. Das schaffe ich aus beruflichen Gründen aber meist nur samstags.

An Wochenenden gibt es dann Koch- oder auch Spieleabende. Beides am liebsten noch mit Cocktails von meinem Mann.

Abseits davon reise ich gerne - wir sind oft unterwegs, um Freunde zu besuchen. Im Urlaub bin ich Fan von Surfen, Radfahren oder Snowboarden. Solange ich aktiv bin, bin ich glücklich.

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Seit meiner Kindheit stehe ich mit Günther Jauch auf Kriegsfuß. Ich war sechs Jahre alt, als er im Urlaub mein Schwimmtier stahl. Auf einmal saß ein anderes Kind auf meinem Krokodil und Günther stand dabei. Als ich das erste Mal "Wer wird Millionär?" geschaut habe, habe ich den Dieb erkannt.

Wildcard-Kandidatin Show 1: Chanielle

Als erste Wildcard der achten Staffel gibt Chanielle ihr Bestes, um gegen Joko im Finale anzutreten und zu gewinnen. © Seven.One / Florida TV

Nach ihrer Ausbildung zur Mediengestalterin und einer Zeit als Fotografin bei der Bundeswehr arbeitet die 24-Jährige mittlerweile in einem Fitnessstudio. Der nächste Karriereschritt soll jetzt Moderatorin ihrer eigenen Sendung bei "Wer stiehlt mir die Show?" sein.

Alter: 24 Jahre

Beruf: Service-Mitarbeiterin im Fitness-Studio

Wohnort: Fulda

Noch mehr (Fun) Facts über Chanielle, erfährst du hier im Interview

Was machst du in deiner Freizeit?

In meiner Freizeit mache ich Musik, habe entweder Auftritte oder schreibe an neuen Songs. Nebenbei gehe ich fünfmal die Woche ins Gym.

Was ist ein random Fun Fact über dich?

Einige deftige Gerichte esse ich gern mit Bananen oder Weintrauben, wenn ich sie da habe.

Bist du von irgendetwas oder irgendwem richtig großer Fan?

Billie Eilish, Nico Santos, Silbermond, Sido oder Kontra K finde ich schon toll. Außerdem mag ich es, wenn man für sich selbst einsteht und das Herz auf der Zunge trägt.

Womit kennst du dich so gar nicht aus?

Traurigerweise sind meine Geschichtskenntnisse nicht der Burner und über Mathe brauchen wir gar nicht reden.

Wie sich Chanielle neben Nina Chuba, Tommi Schmitt und Kurt Krömer schlägt, siehst du am kommenden Sonntag, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Und wenn du es gar nicht mehr abwarten kannst, gibt es die neuste Folge immer sieben Tage vorab exklusiv auf Joyn PLUS+.