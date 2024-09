Einmal Jokos Show stehlen … davon träumt wohl jeder im Panel bei "Wer stiehlt mir die Show?". Nicht allen ist das bisher gelungen. Nun spricht der Showmaster über eine mögliche Loser-Staffel und erklärt, warum Bill Kaulitz der beste Verlierer aller Zeiten ist.

Das Wichtigste in Kürze Am 8. September startet die 8. Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben .

Nun hat Joko Winterscheidt die Idee einer Loser-Staffel in den Raum geworfen.

Was das mit Bill Kaulitz zu tun hat, erfährst du hier.

Der Name ist Programm: Bei "Wer stiehlt mir die Show?" ist der heilige Gral definitiv, Joko Winterscheidts Show an sich zu reißen und eine eigene Sendung zu moderieren. Doch der Showmaster gibt sich bisweilen sehr hartnäckig und gibt seine geliebte Quizshow nur sehr ungern aus den Händen. Längst nicht allen Panel-Gäst:innen in den sieben Staffeln ist es gelungen. Im Interview mit "TV Digital" hat Joko nun über eine mögliche Loser-Staffel gesprochen.

Die Liste ist lang: Palina Rojinski, Teddy Teclebrhan, Ricardo Simonetti, Fahri Yardim, Bill Kaulitz, Florian David Fitz und Lena Meyer-Landrut. Sie alle vereint eine traurige Wahrheit: Alle waren bei "Wer stiehlt mir die Show?" dabei, konnten aber keine eigene Sendung moderieren. Zwar haben die zuletzt genannten drei die Show gewinnen können, allerdings unglücklicherweise jeweils zum Staffelfinale. Wie Fans wissen, gibt es im Finale aus logischen produktionstechnischen Gründen keine Show, sondern einen Platz auf dem berühmten Rätselheft zu gewinnen.

Mit ganz viel Glück könnte sich das aber ändern - zumindest, wenn es nach Showmaster Joko Winterscheidt geht. Gegenüber der "TV Digital" äußerte er kürzlich Folgendes:

Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Loser-Staffel, das wäre mein Traum. Joko Winterscheidt

Auslöser der Debatte war Bill Kaulitz. Denn für ihn zeigte Joko besonders Mitleid, als er keine eigene Show gewinnen konnte. "Ich habe selten jemanden erlebt, der so großartig damit umgegangen ist, dass er die Show nicht einmal gewonnen hat. Er hat so voller Liebe und Inbrunst gespielt und alle so unterhalten."

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" werden die Shows möglicher Gewinner:innen bereits vor Drehbeginn im Detail vorbereitet. Denn verliert Joko seine Sendung, muss es schnell gehen. Zwischen den Aufzeichnungen bleiben immer nur wenige Tage und damit nicht genug Zeit, aufwendige Studiokulissen zu entwerfen, Tänzer und Gäste zu buchen und und und.

Entsprechend viel Arbeit und kreative Energie wird also in Konzeptionen gesteckt, die vielleicht niemals umgesetzt werden. Da schmerzt es Produktion und Zuschauer:innen gleichermaßen, wenn diese geballte Ladung kreativer Wahnsinn nicht von einer Fernseh-Kamera eingefangen werden kann.

So auch im Falle von Bill Kaulitz. Als Lucky Loser hat er es zwar aufs Rätselheft geschafft, eine eigene Show durfte er aber nie moderieren.

Ich habe im Nachgang gefragt, was Bill machen wollte. Da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, schade, dass er das nicht hinbekommen hat. Joko Winterscheidt

Ob und wann eine mögliche Loser-Staffel kommen wird, steht noch in den Sternen. Eines ist aber jetzt schon sicher, der Gedanke in Jokos Kopf ist bereits in der Weiterentwicklung.

"Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 8. Ab Herbst 2024 live und on demand auf Joyn.

