"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Joko verrät seinen Abitur-Schnitt - und nicht nur er!

Welchen Abi-Schnitt braucht man, um es zu etwas zu bringen? Geht es nach Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer, muss er gar nicht mal so besonders gut sein ... Und wie sieht es bei Hazel Brugger und Florian David Fitz aus?

Wird der Abitur-Schnitt völlig überbewertet?

Schon Albert Einstein galt einst als ein relativ mittelmäßiger Schüler und war nur in den Fächern gut, die ihn wirklich interessierten - also Mathematik und Naturwissenschaften. Doch als er im Alter von 26 Jahren seine berühmte Relativitätstheorie veröffentlichte und damit die Welt der Physik revolutionierte, galt er plötzlich als Genie.

In der 3. Folge der aktuellen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" verriet Joko Winterscheidt seinen Abi-Schnitt: 3,7 - in Nordrhein-Westfalen! In der Schule war er damit nicht der große Überflieger. Ob er deswegen mal als Genie wie Albert Einstein gefeiert wird? Die meisten Menschen mit besserem Abi-Schnitt würden vermutlich nicht darauf wetten. Aber zumindest beweist Joko damit, dass man auch mit mittelmäßigen Noten ein erstklassiger Entertainer sein kann.

Im Clip plaudern Jopko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer über ihren Abi-Schnitt.

Matthias Schweighöfer im Abi kaum besser als Joko

Nach Jokos Abi-Beichte gestand Matthias Schweighöfer, dass er sich auf seinem Gymnasium in Sachsen auch nicht mit Ruhm bekleckerte. Mit einer vernuschelt-brummelnden Aussprache äußerte der Schauspieler ein Ergebnis, das am ehesten nach einer 3,4 klang. Bei einer besseren Note hätte er sich wohl deutlicher artikuliert.

Doch sei es drum, aus Matthias Schweighöfer wurde einer der berühmtesten und besten Schauspieler Deutschlands, der sogar in Hollywood gefragt ist. Darüber hinaus ist er Sänger und Werbeikone. All das hätte bei seiner Zeugnisübergabe wohl kaum jemand vorhergesehen.

Fitz und Brugger - die Streber:innen bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Im Vergleich zu Schweighöfer und Winterscheidt steht Florian David Fitz mit seiner 2,0 in seinem bayerischen Abitur schon fast wie ein Streber da. Denn abgesehen von seinem deutlich besseren Abi-Schnitt gilt das Abitur in Bayern als das schwierigste in ganz Deutschland. Zudem hatte Fitz mit Mathe und Latein zwei absolute Hass-Fächer, was ihm beim Lernen für die Prüfungen sicher nicht weiterhalf.

Die Oberstreberin kommt jedoch aus der Schweiz. Hazel Brugger schloss ihr Abitur in ihrer Heimatstadt Zürich mit einer atemberaubenden 1,1 ab. Und dennoch bleibt sie trotz dieses phänomenalen Notenschnitts überaus bescheiden. Wie sonst wäre es zu erklären, dass es Hazel Brugger in "Wer stiehlt mir die Show" bislang noch nie ins Finale geschafft hat?!

