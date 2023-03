"Wer stiehlt mir die Show?": Gewinner Joko moderiert heute

Das Wichtigste in Kürze Bei "Wer stiehlt mir die Show?" versuchen drei Promis und ein:e Wildcard-Kandidat:in, Joko Winterscheidt zu besiegen.

In Folge 1 der 5. Staffel stahl Wildcard -Kandidatin Helena Joko die Show und moderiert Folge 2.

Im packenden Final-Duell in Folge 2 gewinnt Joko und wird wieder selbst zum Moderator.

Spannung pur: In Folge 2 bei "Wer stiehlt mir die Show?" stehen sich Wildcard-Gewinnerin Helena und ein Promi Auge in Auge im Final-Duell gegenüber. Joko gelingt es, gegen Wildcard Helena zu siegen. Der Showmaster holt sich seine eigene Show zurück. Im Überblick erfährst du hier, wie Joko das geschafft hat.

Wildcard-Gewinnerin Helena moderiert und sorgt für Verblüffung

Moderatorin Helena, Wildcard-Kandidatin aus Folge 1, hat in Folge 2 viele Überraschungen für die Promi-Kandidat:innen parat. Die Promis können einen Weltrekord aufstellen und ihre Gesangskünste zum Besten geben. Die Band, Helena und ihre Kandidat:innen sind nicht die einzigen Stars der Sendung: Mit dabei sind einige prominente Telefonjoker und Helenas Ersatzmoderator Johannes B. Kerner. Als seien die Überraschungen nicht genug, können die Kandidat:innen auch noch eine Achterbahnfahrt erleben.

Joko gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?" Folge 2

Mit viel Charme und Ehrgeiz holt sich Joko in Folge 2 der 5. Staffel seine eigene Show zurück. Doch gegen Wildcard-Gewinnerin Helena ist das alles andere als leicht. Schnell wird seine Geduld auf die Probe gestellt.

Vom Pech verfolgt: Das Aus für Bill Kaulitz trotz prominenter Hilfe

Das Schlusslicht aller Kandidat:innen ist in Gewinnstufe 1 Bill Kaulitz. Trotz prominenter Unterstützung von Elyas M'Barek am Telefon hat er die wenigsten Punkte aller Kandidat:innen. Er muss die Show verlassen. Auf ihn wartet die besondere Strafe von "Wer stiehlt mir die Show?" in diesem Jahr: das Dschungelcamp. Doch Bill geht nicht, ohne im Spaß einen letzten Satz zu sagen:

Das war es jetzt. Ich komme nicht mehr. Bill Kaulitz

Währenddessen klettert Joko mit den meisten Punkten an die Spitze. Nach dem Spiel "No Risk, No Fon" bekommt er die erste Münze, die ihm im Finale helfen kann. Die ist einmalig, denn darauf ist kein anderer als der Moderator selbst abgebildet - mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck aus dem Finale der Vorwoche.

Joko baut seine Führung aus und nähert sich dem Finale

Mit der Führung in der Hand gibt es für Joko kein Halten mehr. In Gewinnstufe 2 legt Joko bei einem Karaokespiel erst richtig los und überzeugt trotz schiefen Gesangs. Er baut seinen Vorsprung zu den anderen Promis aus. Feierlich überreicht ihm Helena seine zweite Münze. Für Jasna Fritzi Bauer reicht es leider nicht. Sie tritt ebenfalls den Weg in das Dschungelcamp an.

Sido und Joko dürfen in der Show bleiben, im Kampf um den Einzug in das große Finale.

Rasante Achterbahnfahrt: Joko setzt sich gegen Rapper Sido durch

In dem Spiel "Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen" wächst Joko über sich hinaus. Als wäre es für ihn und Sido nicht schwer genug, den Lückentext vom Teleprompter korrekt zu ergänzen, müssen sie das diesmal in einem Achterbahnsimulator tun. Obwohl Joko das ein oder andere Wort im Hals stecken bleibt, setzt er sich gegen Kontrahent Sido durch.

Der Berliner Rapper muss sich leider aus der Show verabschieden. Joko macht somit seinen Finaleinzug mit dem Erhalt der letzten Münze komplett. Doch nicht, ohne mit einem Applaus Wildcard-Gewinnerin Helena zu würdigen, die eine sensationelle Show moderiert hat.

Joko bei einer rasanten Achterbahnfahrt mit Moderatorin Helena © ProSieben/Weiya Yeung;

Im Finale gewinnt Joko gegen Helena

Im Finale treffen Joko und Helena aufeinander. Wie immer stellt Katrin Bauerfeind die Fragen. Joko bleibt zunächst gelassen. Doch bereits nach der ersten Frage wird Joko der Ernst der Lage bewusst, denn prompt verliert er seine erste Münze. Jetzt flattern bei Joko die Nerven und er fleht um göttlichen Beistand: "Lieber Gott, ich weiß, ich bin nie da gewesen für dich."

Der Hilferuf wird offenbar erhört, denn Joko holt sich einen wichtigen Punkt bei einer kniffligen Frage zu den US-Open. Ihm fällt ein Stein vom Herzen, dass Helena die Antwort nicht weiß. Doch die weiteren Fragen werden zu einer Zerreißprobe für Joko.

Die Zitterpartie nimmt ihren Lauf

Bluff oder Antwort gewusst? Joko packt die Angst, seine Münzen zu verlieren. Während er kaum noch klar denken kann, versucht Helena, geschickt zu bluffen, um ihr Unwissen zu vertuschen: "Ich habe es wirklich richtig aufgeschrieben. Ich schwöre auf mein Leben." Das lässt den führenden Joko stutzig werden.

'Ich schwöre auf mein Leben' würde ich mich niemals trauen zu sagen. Da hätte ich Angst, dass ich rausgehe und mich ein Apfel auf den Kopf trifft. Joko Winterscheidt

Wer hat gewonnen? Joko ist wieder Moderator

Obwohl Joko im Finale in Führung liegt, liegen die Nerven bei der alles entscheidenden Frage blank: In welchem Ballettstück reist jemand ins Reich der Zuckerfee? Joko überlegt nicht lange und schreibt die Antwort auf: Nussknacker. Helena ist nervös. Sie hat den gleichen Titel notiert. Die Luft ist zum Zerreißen gespannt. Endlich kommt die Auflösung: Jokos Antwort ist richtig. Da er mehr Punkte als Helena hat, ist er der Gewinner. Die nächste Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" wird wieder er moderieren.

Joko kann es kaum glauben und er fällt vor lauter Freude auf die Knie. Er umarmt die ehemalige Moderatorin Helena. Die Anspannung des Finales fällt endgültig ab. Das muss Joko mit dem Publikum teilen.

Da fallen mir tausend Tonnen von den Schultern. Joko Winterscheidt

Folge 3 von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft am 5. März 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, auf Joyn und im Livestream. Dann ist auch Wildcard Svenrik mit dabei.

Hier seht ihr alle Gewinner:innen von Staffel 5.