Joko Winterscheidt ist der Host von "Wer stiehlt mir die Show?" - zumindest so lange, bis ihm ein:e Herausforder:in den Job stiehlt und neue:r Moderator:in wird. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu Joko.

Anzeige

Steckbrief Joko Winterscheidt

Das sind die wichtigsten Infos zu Joko Winterscheidt:

Name: Joachim "Joko" Winterscheidt

Geburtstag: 13. Januar 1979

Alter: 44

Beruf: Moderator, Schauspieler, Unternehmer

Geburtsort: Mönchengladbach

Wohnort: München

Familienstand: liiert

Kinder: eine Tochter

Preise: Deutscher Fernsehpreis, Echo, Grimme-Preis, Rose d'Or

Social Media: Instagram: @officiallyjoko , Twitter: @officiallyjoko

Schon seit 2010 ist Joko Winterscheidt regelmäßig auf ProSieben zu sehen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf gehört er wohl zu den bekanntesten Gesichtern des Senders - und des gesamten deutschen Fernsehens. Doch egal ob im Duo oder allein, Joko ist stets ein Garant für beste Fernsehunterhaltung und außergewöhnliche TV-Momente.

Anzeige

Anzeige

Joko Winterscheidt: Ein Allround-Showtalent

Spontaneität und Improvisation werden bei Joko Winterscheidt großgeschrieben. Sendungen wie "Die beste Show der Welt", "Joko & Klaas gegen ProSieben" oder "Das Duell um die Welt" wissen immer wieder zu überraschen. Auch als Schauspieler und Synchronsprecher konnte der 44-Jährige bereits sein Können unter Beweis stellen.

Und Joko kann auch ernsthaft: Mit ihren "15 Minuten live" rückten Joko und Klaas schon mehrfach wichtige gesellschaftsrelevante Themen in den Fokus der Öffentlichkeit.

Erst 2022 schenkten die beiden Entertainer ihre Instagram-Accounts und die damit verbundene Reichweite zwei Aktivistinnen aus dem Iran, um sie bei ihrem Kampf gegen das brutale Regime zu unterstützen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Staffel 5

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" riskiert Joko Winterscheidt seit Anfang 2021 freiwillig seinen Job. Sollte es einer oder einem der prominenten Herausforder:innen oder Wildcard-Kandidat:innen gelingen, das Quiz zu gewinnen, muss Joko den Platz als Moderator der Show räumen.

Als Kandidat kann er dann in der nächsten Folge versuchen, seine Show zurückzugewinnen. Hier gibt's alle Infos zur Show und den Kandidat:innen.

Die 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" läuft seit 19. Februar 2023. Die sechs neuen Folgen sind immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen (alle Sendetermine im Überblick) und als Livestream verfügbar.

Anzeige

Joko verliert in Folge 1 gegen Wildcard Helena

Gleich zu Beginn der 5. Staffel muss Joko eine Niederlage einstecken. Wildcard Helena besiegt ihn und nimmt ihm so seine Show ab.

In Folge 2 ist Joko Gewinner

In Helenas Show bekommt Joko prompt seine Revanche. Die nutzt er und gewinnt Folge 2. Somit ist Joko wieder selbst der Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?".

Anzeige

Anzeige

Joko verliert in Folge 3 die Show gegen Svenrik

Kaum hat Joko seine Show zurückerobert, muss er sie auch schon wieder abgeben. In Folge 3 gewinnt erneut eine Wildcard. Svenrik wird damit zum nächsten Moderator. Hier findest du Einblicke, was Svenrik in Folge 4 geplant hat.

In Folge 4 gewinnt Joko die Show zurück

Ein Wechselbad der Gefühle für Joko Winterscheidt. Nachdem er bereits zweimal in Staffel 5 seine Show verloren hat, gewinnt Joko sie nun auch zum zweiten Mal zurück. Wildcard Svenrik muss den Moderationsposten nach einer sehr unterhaltsamen Sendung wieder an Joko zurückgeben.

Joko verliert die Moderation in Folge 5 an Sido

Joko wird nicht nur von Bills unglaublicher Freizeitpark-Geschichte umgehauen. Er muss auch seinen Job als Moderator wieder abtreten. In Folge 5 gewinnt Sido und nutzt die letzte Chance, sich die Show zu schnappen. Er moderiert damit Folge 6, in der es um die Frage geht: Wer kommt aufs Rätselheft?

TV-Karriere von Joko Winterscheidt

Die wichtigsten Stationen von Joko Winterscheidts TV-Laufbahn:

2005: Total Request Live

2006: Jokos Roadtrip

2009: MTV Home

2010: Ahnungslos - Das Comedyquiz

2011: Joko & Klaas - Die Rechnung geht auf uns

2011: 17 Meter

2011: neoParadise

2012: Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

2013: Circus HalliGalli

2014: Mein bester Feind

2015: Teamwork - Spiel mit deinem Star

2016: Das Duell um die Geld

2016: Die beste Show der Welt

2017: Beginner gegen Gewinner

2018: Win Your Song

2018: Das Ding des Jahres

2019: Joko & Klaas gegen ProSieben

2021: Wer stiehlt mir die Show?

"Wer stiehlt mir die Show?": So liefen die vergangenen Staffeln für Joko

Drei Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" durfte Joko Winterscheidt in Staffel 1 selbst moderieren, bevor er seinen Job abgeben musste - und nicht mehr zurückgewinnen konnte. Im Finale von Folge 3 unterlag Joko dem Herausforderer Thomas Gottschalk, der daraufhin die Moderation von Folge 4 übernahm.

Diese 4. Sendung gewann wiederum Elyas M'Barek, nachdem Joko bereits als zweiter Herausforderer ausgeschieden war. Der Schauspieler moderierte folglich Folge 5, in der Joko unmittelbar vor dem Finale ausschied.

Staffel 2 lief für Host Joko Winterscheidt besser. Er ging als Sieger aus der Show - das Cover des Rätselhefts erreichte er jedoch auch dieses Mal nicht. Dies gab er freiwillig an Kandidatin Shirin David ab, denn die Rapperin verletzte sich während der Dreharbeiten.

Einen ernüchternden Start gab es für Joko Winterscheidt in Staffel 3 mit einer Niederlage in der 1. Folge. Damit musste er bereits in Folge 2 als Kandidat neben Anke Engelke, Riccardo Simonetti und einer Wildcard-Teilnehmerin bei "Wer stiehlt Mark Forster die Show?" sein Wissen unter Beweis stellen. Auch Anke Engelke gelang es im Staffelverlauf, die Show an sich zu reißen. Am Ende konnte Joko sich seine Show aber zurückholen und schaffte es damit auf das Cover des Rätselheftes.

In der 4. Staffel gelang es zunächst Olli Schulz, die Show zu stehlen. Nachdem Joko sich seinen Job zunächst zurückholen konnte, wurde er ihm von Nilam Farooq erneut abgenommen. Die Schauspielerin sicherte sich dann auch das Rätselheft-Cover.

Hier seht ihr alle Gewinner:innen von Staffel 5.