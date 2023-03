Musiker, Podcaster und Model: Bill Kaulitz ist ein wahres Multitalent. Dass er auch das Zeug zum Moderator und Showmaster hat, will er in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" unter Beweis stellen. Hier bekommst du alle wichtigen Infos zum Sänger von Tokio Hotel.

Bill Kaulitz' Karriere im Steckbrief

Bereits im Grundschulalter startete der gebürtige Leipziger seine ersten musikalischen Versuche. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz schrieb er Songs und gründete später mit Georg Listing und Gustav Schäfer die Band Devilish. Die große Karriere ließ zunächst auf sich warten, doch nach Bills Auftritt bei "Star Search" gelingt der Band 2005 mit dem neuen Namen Tokio Hotel der Durchbruch.

Neben seiner Leidenschaft für die Musik zieht es den Sänger vor die Kamera. 2013 saßen die beiden Kaulitz-Brüder gemeinsam in der Jury von "DSDS" neben Dieter Bohlen und Mateo von der Band Culcha Candela. Später folgten Auftritte in der queeren Show "Queen of Drags" und als Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel".

Mittlerweile kann man Bill Kaulitz nicht nur in Songs von Tokio Hotel hören, sondern auch im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Darin plaudert er mit Zwillingsbruder Tom über Familiengeschichten aus dem Hause Kaulitz-Klum, den neuesten Gossip aus Hollywood oder aktuelle Trends und Themen.

"Wer stiehlt mir die Show?": Bill Kaulitz ist Kandidat

Ob Bill Kaulitz auch das Zeug zum Showmaster und Moderator hat, kann er bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023 unter Beweis stellen.

Die wichtigsten Infos zu Bill Kaulitz

Name: Bill Kaulitz

Geburtstag: 1. September 1989

Geburtsort: Leipzig

Alter: 33

Musikalische Werke von Bill Kaulitz mit Tokio Hotel

Album "Schrei" (2005)

Album "Zimmer 483" (2007)

Album "Humanoid" (2009)

Album "Kings of Suburbia" (2014)

Album "Dream Machine" (2017)

Album "2001" (2022)

Wer ist noch dabei?

In der 5. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" sind außerdem Sido und Jasna Fritzi Bauer dabei. Die Show siehst du seit 19. Februar 2023 jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream. Hier gibt es mehr Infos zu den Sendeterminen.

