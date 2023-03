Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer versucht mit allen Mitteln, Joko Winterscheidt seinen Rang als Showmaster von "Wer stiehlt mir die Show?" abzulaufen. Ob sie das schafft? Hier erhältst du alle wichtigen Infos über die Schauspielerin.

Jasna Fritzi Bauers Biografie im Steckbrief

Jasna Fritzi Bauer wurde in Wiesbaden geboren und wagte dort ihre ersten Schritte auf der Bühne am Hessischen Staatstheater. Im Anschluss zog es sie in die Hauptstadt, wo sie an der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule ihre Ausbildung absolvierte.

Ihr Kinodebüt feierte sie bereits während ihres Schauspielstudiums in dem Film "Ein Trick anders". Größere Bekanntheit erlangte sie dann 2014 mit dem Film "About A Girl". Hier übernahm sie an der Seite von Heike Makatsch die Hauptrolle, wofür sie mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde.

Seit 2018 spielt sie in einer Nebenrolle sich selbst in der Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardım. Seit 2021 hat Jasna Fritzi Bauer die Rolle der "Tatort"-Kommissarin Liv Moormann. 2022 stellte sie außerdem ihr Gesangstalent unter Beweis. In der 6. Staffel von "The Masked Singer" erlangte sie als Seestern verkleidet den fünften Platz.

Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Jetzt stellt sie sich einer neuen Herausforderung: Bei "Wer stiehlt mir die Show" 2023 kann sie ihr Talent als Moderatorin und Showmasterin unter Beweis stellen - wenn sie Joko im Quiz schlägt.

Die wichtigsten Infos zu Jasna Fritzi Bauer

Name: Jasna Fritzi Bauer

Geburtstag: 20. Februar 1989

Geburtsort: Wiesbaden

Alter: 34

Ihre Auftritte in Kinofilmen und TV

"Ein Trick anders" (2011)

"About A Girl" (2014)

"Jerks" (seit 2018)

"Rampensau" (2019)

"Charlotte Lin - Die Entscheidung" (2020)

"Tatort" (seit 2021)

Wer ist noch dabei?

