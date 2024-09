Komiker, Schauspieler, Autor und Entertainer. Kurt Krömer versteht das Show-Geschäft und will sich nun auch den Job von Joko Winterscheidt unter den Nagel reißen. Alles, was du über den Entertainer wissen musst.

Das Wichtigste in Kürze Die 8. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist gestartet.

Wieder stellt sich Joko drei prominenten Herausfordernden und einer Wildcard, die alle versuchen werden, ihm den Job zu klauen.

Einer von ihnen ist der Komiker und Autor Kurt Krömer. Das musst du über ihn wissen ...

Key-Facts zu Kurt Krömer

Geburtstag: 20.11.1974 (49)

Geburtsort: Berlin

Bürgerlicher Name: Alexander Bojcan

Mit Brille und Hosenträgern zum Erfolg

Die Berliner Schnauze wurde ihm bereits in die Wiege gelegt: Kurt Krömer wuchs unter seinem bürgerlichen Namen Alexander Bojcan im Westberliner Bezirk Neukölln auf. Von Louis de Funès, Klaus Kinski und Andy Kaufman inspiriert, trat er erstmals 1992 als Komiker in der Scheinbar in Berlin-Schöneberg auf. Sein unverkennbares Markenzeichen: altmodische Anzüge mit Hosenträgern und eine Brille auf der Nase.

Er bezeichnete sich selbst als "Neoclown" und trat von nun an unter dem Pseudonym Kurt Krömer - dem Namen seines ehemaligen Deutschlehrers auf.

Es folgten zahlreiche erfolgreiche Kabarettprogramme und schließlich "Die Kurt Krömer Show", die 2005 von seiner Talkshow "Bei Krömers" abgelöst wurde.

Kurt Krömer in Film und Fernsehen

"Bei Krömers" wurde 2006 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Comedy" ausgezeichnet. Ein Jahr später ging seine Late-Night-Show "Krömer - Die internationale Show" auf Sendung, wofür der Entertainer schließlich den Adolf-Grimme-Preis erhielt.

Es folgten zahlreiche Auftritte in Filmkomödien und Fernsehserien. 2014 kündigte Krömer an, seinen künstlerischen Schwerpunkt auf die Theaterbühne verlagern zu wollen. Darüber hinaus veröffentlichte Krömer insgesamt drei Bücher. Sein neuestes Werk mit dem Titel "Glaub nicht alles, was du denkst" erschien 2022.

Kurt Krömer bei "Wer stiehlt mir die Show"

"Wer stiehlt mir die Show?": Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt als Quizgäste © Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Wildberry Lillet, Berliner Schnauze, gemischtes Hack: Joko Winterscheidt stellt sich in "Wer stiehlt mir die Show?" neuen Gegnerinnen und Gegnern.

Im Herbst 2024 muss Joko Winterscheidt seine eigene Quizshow wieder mit allen Mitteln verteidigen, denn sie wollen Jokos Moderationsjob bei "Wer stiehlt mir die Show?" übernehmen: Musikerin Nina Chuba, Entertainer Kurt Krömer und Podcaster Tommi Schmitt.

Darüber hinaus wird eine unberechenbare Wildcard aus den Zuschauer:innenreihen ebenfalls um die Moderation der Show quizzen.

Kurt Krömer hat bereits eine ganze Reihe an eigenen erfolgreichen Shows auf die Beine gestellt und freut sich schon darauf, Moderator Joko Winterscheidt in den Schatten zu stellen. Der gibt sich bisher unbeeindruckt:

Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen. Joko Winterscheidt

Sechs neue Folgen werden ab sofort in Berlin von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben produziert. Ob es Kurt Krömer schafft, sich die Show unter den Nagel zu reißen und ein weiteres Feuerwerk an Entertainment auf die Beine zu stellen?

"Wer stiehlt mir die Show?" kommt immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und eine Woche vor TV-Ausstrahlung streamen auf Joyn.