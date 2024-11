Nach "Wer stiehlt mir die Show?": Nina Chuba schließt Moderationskarriere nicht aus

Nina Chuba (26) ist Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin. Nach ihrem Triumph bei "Wer stiehlt mir die Show?" könnte ein weiteres Karriere-Standbein dazu kommen: Moderation.

Das Wichtigste in Kürze Nina Chuba war Teil der achten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" - sie gewann das Finale und verewigte sich mit einem Stirnabdruck auf dem "Walk of Brain".

In derselben Show feierte sie außerdem ihr Debüt als Moderatorin - mit vollem Erfolg!

In einem Interview mit der Glamour erzählte die Sängerin, dass sie in der Zukunft weiterhin moderieren möchte.

"Moderieren hat mir so viel Spaß gemacht"

Kein Wunder, denn für ihre "Sendeleitung" bei der letzten Show der achten Staffel wurde sie vom Saalpublikum und den Fans gefeiert. In Folge fünf hatte sie Hauptmoderator Joko Winterscheidt die Show abgeluchst und im Staffelfinale erfolgreich verteidigt.

Durch ihre erfolgreiche Show scheint Nina auf den Geschmack gekommen zu sein: "Ich liebe einfach Entertainment, egal in welcher Form.

Nina Chuba eröffnet die Show mit einem bombastischen Auftritt

Natürlich ist die Musik meine größte Leidenschaft, aber ich kann mir auch so viele andere Dinge für meine Zukunft vorstellen. Moderieren zum Beispiel hat mir so viel Spaß gemacht", sagte sie im Interview mit "Glamour". Von der Redaktion wurde sie gerade erst in der Kategorie "National Music Act" mit dem "Women of the Year Award 2024" ausgezeichnet.

Aller Anfang ist schwer

Die Rapperin, die bürgerlich Nina Katrin Kaiser heißt und in Wedel (Schleswig-Holstein) zur Welt kam und aufwuchs, räumte allerdings ein: "Es ist aber viel schwieriger, als ich gedacht hätte. Da müsste ich dann noch ein bisschen üben."

Ob sie damit das möglichst unauffällige Ablesen vom Teleprompter meint? Denn bei ihrer "Wer stiehlt mir die Show"-Ausgabe geht sie damit noch sehr offensiv um: "Ich lese jetzt weiter vom Prompter ab", unterbrach sie beispielsweise die sich unterhaltenden Stars Tommi Schmitt und Kurt Krömer, die daraufhin lachen mussten: "Merkt man gar nicht".

Es wird also noch etwas dauern, bis Nina den nächsten Moderations-Job übernehmen kann, denn jetzt soll erst mal wieder die Musik die erste Geige in ihrem Leben spielen. Vor wenigen Tagen enthüllte sie auf ihrem Instagram-Kanal: "Ich bin soo aufgeregt und freue mich euch endlich mitteilen zu dürfen, woran ich in den letzten Monaten gearbeitet habe." Nämlich an ihrer EP "Farbenblind", die am 6. Dezember erscheint.