"Wer stiehlt mir die Show?": Nicht verpassen - verteidigt Joko am Sonntag auch die zweite Show?

Das Wichtigste in Kürze Florian David Fitz hätte Joko Winterscheidt in Show 1 fast die Moderation für Show 2 abgeluchst ... aber nur fast.

So moderiert Joko also auch die zweite Show der neuen Staffel 6.

Erfahre hier alles zu den prominenten Herausforderern, den Regeln oder den Sendezeiten von "Wer stiehlt mir die Show?".

Am kommenden Sonntag, den 12. November 2013, läuft um 20:15 Uhr auf ProSieben die zweite Folge der sechsten Staffel zu "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt und den drei prominenten Herausforderern Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer. Dazu gesellt sich ein Wildcard-Kandidat. Dieses vierköpfige Panel versucht abermals, Joko die Moderation für die darauffolgende Show abzunehmen.

Hätte Florian David Fitz etwas mehr Interesse für Fußball oder den Sport allgemein, hätte er das letzte Finale gegen Joko womöglich gewonnen ... hätte, hätte, Fahrradkette. Ironischer Weise läuft mit "Wochenendrebellen" aktuell eine Tragikomödie mit dem Thema Fußball im Kino, in dem Florian David Fitz die Hauptrolle spielt. Doch selbst der darin gezeigte Besuch aller Stadien der 56 deutschen Fußballprofivereine mit seinem autistischen Sohn nützte etwas. Bei Sportfragen gerät Florians Denkvermögen direkt ins Abseits.

Wer ist eigentlich Alexander Bommes?

Neben Fußball, Handball oder sonstigen Sportarten gilt Florians Desinteresse offenbar auch den diversen Quizshows - abgesehen natürlich von "Wer stiehlt mir die Show?". Aber den Quiztitel "Gefragt - Gejagt" und dessen Moderator Alexander Bommes hätte man schon mal gehört haben können. Und dann hätte Florian vielleicht auch gewusst, das Bommes eben ein ehemaliger Handballprofi und kein Fußballprofi war, wie er fälschlicherweise im Finale gegen Joko annahm.

Und so konnte Joko seine Show als Moderator erfolgreich verteidigen und leitet daher auch in der zweiten Folge durch das Programm.

Was passiert in Folge 2 von "Wer stiehlt mir die Show?"

Die drei Promis Hazel Brugger, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer sowie ein neuer Wildcardkandidat starten in der zweiten Show einen neuen Versuch, Joko die Show zu entreißen und stattseiner die Moderation von Show 3 zu übernehmen. Wie immer wird wieder viel gelacht, gequizzt, gerätselt und sich darüber gewundert, was andere so wissen, wenn man doch selbst keinen blassen Schimmer von etwas hat.

Einen kleinen fünfminütigen Einblick in die zweite Show gibt es im obigen Videoclip zu sehen. Darin beweist die sensationelle Showband Thie Mighty Winterscheidts in einem Musikquiz, wie man nur mit Staubsaugern als Instrumente richtig gut abrockt. Oder wie es Joko Winterscheidt richtig sagt, die Band ist ohne Instrumente musikalischer als er mit Instrumenten.

Auf Joyn Plus+: die neue Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn Plus+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn. streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.

